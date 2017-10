HERBSTBASAR im Stuhlmuseum Eimbeckhausen am 4.11.2027

Am Sonntag, den 4, November 2017 veranstaltet das Stuhlmuseum ihren Herbstbasar von 14.00 bis 18.00 Uhr, der eine Fundgrube für Schönes und Nützliches ist.

Das Museumscafé öffnet in diesem Jahr zum letzten Mal . Es nimmt seinen Betrieb nach der Winterpause wieder am 15. April 2018 auf.

Die Werkstätten bleiben dienstags und mittwochs jeweils von 9.00 bis 12.00 geoffnet , so dass Reparaturen und Restaurationen durchgeführt werden können.

Das Museum kann auch in der Winterpause nach telefonischer Anmeldung (ab 15 Besucher)

besucht werden.