Veranstaltung der 49 on top Gruppe Hannover: Durch das Waltersbachtal bei Nienstedt

Vom Treffpunkt aus geht es zunächst durch den herbstlichen Wald zur Gedenkstätte ‚Schlepperplatz‘ und dann weiter zu einer Baumallee mit zahlreichen Mispeln. Wer noch diese klassische Zaubertrank-Zutat benötigt, wird hier fündig. Weiter geht es nach Eimbeckhausen, wo gegen 11:45 Uhr unsere Pause vorgesehen ist. Frisch gestärkt brechen wir in Richtung ‚Klein-Amerika‘ auf, drehen aber rechtzeitig bei, um den Einstieg ins Waltersbachtal zu finden. Dieses führt uns dann zurück zum Ausgangspunkt der Wanderung. Unterwegs gilt 'Rucksackverpflegung'. Am Ende der Wanderung wartet dann noch eine kleine Herausforderung auf uns: die Fahrt mit den verfügbaren Autos zur Einkehr in der Wald-Apotheke bei Barsinghausen.Sie sind 45 oder älter, verfügen über eine normale Kondition und wären gerne mit netten Menschen Ihrer Generation in der Natur unterwegs? Dann sind Sie bei uns, in der Gruppe 49 on top, richtig! Kommen Sie doch einfach mal ganz unverbindlich mit.Diese Veranstaltung ist angemeldeten Teilnehmern vorbehalten. Für weitere Informationen, Rückfragen sowie Anmeldungen als herzlich willkommener Gast nutzen Sie bitte den nachstehenden Link:Kontakt 49ontop Gruppe HannoverWissenswertes Online: http://49ontop.de/wissenswertes.php