Haste mal 'n Euro?

Seit einiger Zeit kriegen wir wieder vermehrt seltsame Anrufe, meist englischsprachig oder "Blech-Else", sprich Bandansage! Naja, da wird dann sofort wieder aufgelegt, diese Masche ist ja schon allseits bekannt und fast schon langweilig. Aber das heute war neu. Heute hat man es mit einem Angriff auf die "soziale Ader" probiert!Eine Frau Müller von der Blindenwerkstatt Harburg war am Telefon und fragte, ob wir eventuell bereit wären, ein paar Produkte der Werkstatt zu kaufen. Man müßte doch was für diese jungen Leute tun und sie unterstützen.Freundlich habe ich ihr erklärt, daß man durch negative Erfahrungen schon recht vorsichtig geworden ist. und man das gerne überprüfen möchte. Frau Müller zeigte dafür durchaus Verständnis, sie nannte mir noch einmal den Namen der "Firma", die Telefonnummer sowie die Internetadresse, allerdings mit Hinweis darauf, daß der dortige "Katalog" geschlossen wäre, da er überarbeitet werden müsse, einige Produkte würden herausgenommen, andere hineingenommen.Nun, wir verblieben dahingehend, daß ich mich rückversichern und die Angaben überprüfen würde und Frau Müller würde morgen wieder anrufen.Zuerst habe ich mal eine Telefon-Rückwärtssuche probiert! Für die mir angegebene Nummerbekam ich allerdings nur den Hinweis "Es konnte kein Teilnehmer gefunden werden.Eventuell hat der Teilnehmer der Rückwärtssuche widersprochen."! Hmmmm, schon mal recht seltsam!Dann habe ich einfach mal Blindenwerkstatt Harburg eingegeben. Und da muß ich eigentlich nichts weiter zu sagen, klickt einfach mal auf die Links!( hier eventuell ein klein wenig runterscrollen )Wäre nett von Euch, wenn Ihr das hier an Eure Kontakte weitersenden würdet! Und vielleicht ist ja sogar noch einer in einer entsprechenden Gruppe, "Verbraucherschutz" oder so! Können gar nicht genug Leute lesen!