Weihnachtspendenaktion für den Tierschutzverein Bad Lauterberg erfolgreich beendet

Facebookaktion - Spendensammlung für den Tierschutzverein Bad Lauterberg

In Gedenken an Dr. Mariam Wagner

Die diesjährigebeimund Umgebung e.V. fand bereits zwei Tage vor Heiligabend statt. Der Weihnachtsmann, bzw. dieundkonnten zwei bis unters Dach vollgeladene Kleintransporter mit Futter, Sachspenden wie Decken, Katzentoiletten, Kratzbäumen, usw. bei derdes Tierschutzvereinsin der Sebastian-Kneipp-Promenade entladen.Zusammen gekommen sind die Geschenke für den Tierschutzverein nach einem Aufruf auf der Facebookseite „Spendensammlung für den Tierschutzverein Bad Lauterberg“ durch Geld und Sachspenden sowie durch diefür den Tierschutz imund dem. Wie dazuunderläuterten, wird derzweimal jährlich durchgeführt und fand inzwischen zum 5. Mal statt. Insgesamt beteiligten sich diesmal, dieim Wert von etwazur Verfügung stellten.Wie, seit 1994 Vorsitzende des Tierschutzvereins Bad Lauterberg, dankend und gerührt ergänzte, ist es ganz großartig, dass einige Tierfreundean unser verstorbenes Vereinsmitglied Frauregelmäßig derartige Spendenaufrufe starten und um Hilfe für notleidende Tiere bitten. Es ist uns eine große Motivation, so, in diesem Sinne weiter für unsere Tiere zu sorgen.Das Aufgabengebiet des bereits 1938 gegründeten Tierschutzvereins Bad Lauterberg, so die Vorsitzende, ist sehr umfangreich, fungiert der Verein doch alsfür Bad Lauterberg, Barbis, Bartolfelde und Osterhagen. Wenn es die finanziellen Mittel erlauben, werden alljährlich Katzen-Kastrationsaktionen in verschiedenen Bereichen durchgeführt. Hinzu kommen Kontrollfahrten und eine ständige enge Zusammenarbeit mit demund der. In Obhut genommen werden müssen alljährlich etwa 140 bis 190 Katzen jeden Alters, bedingt durch Krankheit oder persönliche Probleme ihrer Halter sowie durch Aussetzungen. Neben denin der Sebastian-Kneipp-Promenade, bei der Vereinsvorsitzenden, wo derzeitbetreut werden, verfügt der Verein über einmit Freilauf sowie überbei denen gestörte Tiere eine spezielle Betreuung erfahren. Selbstverständlich nimmt der Verein auchin Pflege.Wir bemühen uns, soabschließend, in sensibler Weise den Tieren in Notsituationen zu helfen, deshalb gebührt allendes Tierschutzvereins einfür den Tierschutzverein Bad Lauterberg