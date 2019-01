Südharzstrecke: Im Jubiläumsjahr schlechteste Betriebsleistung seit Kriegsende - Korrektur und Ergänzung

Mit dem Datumwollten wir um Himmels Willen der möglichen Betriebslage des Montags nicht vorgreifen - es sind nämlichangekündigt! Gemeint war natürlich der- 26.01.2019, was an der Traurigkeit der Leistung von DB Netz freilich nichts ändert.Dafür müssen wir das kleine Lob für DB Regio - den Satz von der fast sensationellen Betriebsqualität - wieder zurücknehmen. Die Qualität ist leider nicht da, wo sie sein soll. Am Donnerstag (24.01.) fielen wieder Züge zwischen Northeim und Bodenfelde aus. Da können wir noch so viel für den RRX und die schnelle Fahrt ins Ruhrgebiet werben: Wenn es DB Regio nicht schafft, die Leute bis ins nahe Bodenfelde zu bekommen, ist alle Mühe umsonst. Und es bestätigt sich, was wir schon befürchtet hatten: Um der guten Performance der Einbecker Strecke Willen werden die anderen Strecken - ganz besonders die Sollingbahn - vernachlässigt.Apropos Einbeck: Sehr weit her ist es da offenbar mit der Betriebsqualität auch nicht. Oder anders herum: Sie ist bei den Pendeln so gut, dass Anschlüsse von verspäteten Metronomen nicht abgewartet werden. Und dies, obwohl der Triebwagenführer des Einbecker Zuges den Zug aus Richtung Kreiensen herannahen sieht, die Aufnahme von Fahrgästen aus den Metronomen nahezu einziger Sinn und Zweck der Pendel ist und der Triebwagen in Einbeck Mitte dann geschlagene 40 Minuten herumsteht... Aber warum sollte in Salzderhelden etwas klappen, was seit Jahren schon in Kreiensen nicht funktioniert?Viele GrüßeInitiative "Höchste Eisenbahn für den Südharz"37431 Bad LauterbergE-Mail:Internet: