Sondernewsletter Südharzstrecke: 150 Jahre Südharzstrecke Northeim - Nordhausen - die Jubiläumsfeier steigt am 11. August 2019 am Bahnhof Herzberg

Hallo liebe Eisenbahn-, ÖPNV- und SPNV-Interessierte!

Zugtaufe und Sonderfahrten mit einem Schienenbus

Musik, Modellbahn, Ausstellung, Esperanto, Infostände

Gelegenheit zum Austausch

Derderwird nicht nur durch die Herausgabe einer entsprechendengewürdigt, sondern auch durch eine zünftige. Sie steigt amvon 10 bis 16 Uhr an der zentralendesdem. Ausgerichtet wird sie von der, die den Zugverkehr auf unseren Strecken durchführt, und denund. Im Hintergrund ist die Initiativemit dabei.Die Veranstalter haben sich um einbemüht, um viele Besucher zum Bahnhof zu locken. Um 11 Uhr wird ein auf unseren Strecken eingesetztervom Bad Lauterberger Bürgermeister auf den Namengetauft. Kurz vorher wird einder Baureihe, also ein „Schienenbus“, der über Jahrzehnte hinweg das Bild der Strecke zwischen Northeim und Walkenried dominierte, von Nordhausen kommend in den Bahnhof einfahren. Dieser Zug wird im Laufe des Tages zwei Mal zwischen Herzberg und Northeim pendeln und danach wieder nach Nordhausen zurückkehren. Der dreiteilige Triebwagen wird von der „Wisentatalbahn“ in Thüringen betrieben, lädt zur Mitfahrt ein und bietet Platz für ca. 100 Personen.für diewerden im Zug verkauft. Dabei sind zwei Zugbegleiter im Einsatz, die schon am 12.11.1989 aktiv waren, als erstmals nach 44 Jahren wieder Personenzüge über die Grenze fuhren.undassen es sich nicht nehmen, bei der Jubiläumsfeier mitzuwirken. Der genaue Fahrplan mit allen Haltestellen und die Liste der Fahrpreise werden in Kürze bekanntgegeben werden.Am Bahnhof selbst herrscht den ganzen Tag über Betrieb. Zwei Mal werden Herzberger Kapellen ihre Kunst zum Besten geben: Dasim Rahmen der Zugtaufe und dasvon 13 bis 14 Uhr. Diebauen mehrere Module im Aufenthaltsraum der DB Regio im Flachbau neben dem Bahnhofsgebäude auf und führen ihr schönes Hobby vor. Derorganisiert zusammen mit demeine kleine Bilderausstellung zur Streckengeschichte und bietet diverse Bücher zur Strecke Northeim – Nordhausen zum Verkauf an. Die Herzberger Esperantofreunde sind durch ihren früheren Vorsitzenden Joachim Gießner in besonderer Weise mit dem Bahnhof verbunden und lassen es sich nicht nehmen, etwas zu ihrem interessanten Hobby zu erzählen.Eine Besonderheit ist der „Eisenbahn-Flohmarkt“. Hierzu haben mehrere Bahn-Historiker und Sammler ihre Bestände durchgesehen und bieten alte Kursbücher, Fahrpläne und vieles andere rund um die Bahn zum Verkauf und zum Tausch an. Das Besondere daran: Der Erlös dieses Flohmarkts ist für denbestimmt, wird also einem guten Zweck zugeführt. DB Regio, PRO BAHN und andere sind mit Infoständen vertreten. Natürlich ist auch für andere Unterhaltung sowie Speis und Trank gesorgt. Ein Kinderkarussell wird sich drehen, Kinder können sich schminken lassen, es gibt Crepes und Kaffee und selbstverständlich neben diversen alkoholfreien Getränken auch ein kühles Bier.Die Initiatoren der Feier wollen mit ihren Besuchern ins Gespräch kommen – zum Beispiel über den aktuellen Betrieb auf den Strecken rund um Herzberg und die Wünsche der vorhandenen und potenziellen Kunden, über mögliche Fahrplanverbesserungen, über das Programm Bahn- und Bus-Scout, über die schönen Berufe eines Lokführers und eines Zugbegleiters oder aber über Ereignisse während der 150 Jahre Streckengeschichte.Dieist ein wichtiger Bestandteil der Südharzer Verkehrsinfrastruktur. Ihre Bedeutung wird in Zukunft noch steigen, denn erklärte Ziele der Bundesregierung sind eine bessere Nahverkehrsversorgung des „flachen Landes“ und im Rahmen des Klimaschutzes auch ein höherer Stellenwert des öffentlichen Nahverkehrs. Was heute schon geht und was man in Zukunft noch besser machen könnte – dies und anderes sind Gesprächsthemen.Viele GrüßeInitiative "Höchste Eisenbahn für den Südharz"37431 Bad LauterbergE-Mail: burkhard.breme@suedharzstrecke.deInternet: http://www.suedharzstrecke.de