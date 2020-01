Harzkursbuch wird nach Ausverkauf der Printversion wieder nachgedruckt - aktualisiertes Harz-Kursbuch steht zum Download bereit - Initiative führt Einweisung in die Geheimnisse des Harzer ÖPNV durch

Verschiedene Berichte über das gedrucktesorgten für einen schnellen. Die Neuauflage ist bereits in Auftrag gegeben und steht in wenigen Tagen wieder an den folgende Ausgabestellen zur Verfügung:• HTV Goslar• Tourist-Information Herzberg• Tourist-Information Braunlage• Infopavillon HVB Wernigerode• MR Walkenried (auch Versand, plus 1,55 Porto, Bestellung per E-Mail michael.reinboth@suedharzstrecke.de )1. Mehr Verbindungenund zurück über Katlenburg mit Linie 265. In Richtung Göttingen auch schneller als mit dem Zug via Herzberg, in Richtung Osterode nicht, da etwas Wartezeit in Katlenburg. Trotzdem insgesamt positiv.2. Ebenso positiv ist die Erweiterung der Fahrpläneund zurück am Wochenende. Dadurch gibt es nun noch sehr späte Möglichkeiten, nach Duderstadt zu kommen bzw. von dort zurück, teilweise auch mit Anschlüssen von/zum Schnellbus3. Wegfall der Kästelinie (Gaststätte wurde abgerissen)4. bei denzu erwartende Änderungen ab Mitte April 2020Viele GrüßeInitiative37431 Bad LauterbergE-Mail: burkhard.breme@suedharzstrecke.deInternet: http://www.suedharzstrecke.de