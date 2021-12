793. Newsletter Südharzstrecke - Harz-Kursbuch für Winter und Frühjahr 2022 - PRO BAHN: Auch Niedersachsen ist jetzt in der Pflicht! 

Harz: Harz-Kursbuch für Winter und Frühjahr 2022 ist als Printausgabe und Download erschienen

Harzkursbuch Winter 2022-Fernverkehr- Harzkursbuch Sommer 2022-ÖPNV- (Stand 08.12.2021)

„Wir geben nicht auf. Der ÖPNV ist für den Harz wichtiger denn je, und er wird im Zuge der Bekämpfung des Klimawandels und im Rahmen der Verkehrswende noch an Bedeutung gewinnen. Und aus genau diesem Grunde erscheint nun schon im zehnten Jahr unser Harz-Kursbuch“

vonhat in zwei Teilheften alles zusammengetragen, was sich rund um Bahn und Bus im Harz dreht.Ab sofort kann das Kursbuch bei ihm direkt untervon Göttingen nach Braunlage oder von Magdeburg nach Benneckenstein (um einige Beispiele zu nennen) unmittelbar erkennene angefordert oder bei den bekannten Verkaufsstellen wie z.B. HTV Goslar oder Touristinfo Osterode und Herzberg im Südharz erworben werden und steht zusätzlich als Download bereit.Neue Struktur ermöglicht gezielte Nutzungbeschäftigt sich mit allem, was mit dem Zugverkehr bis an den Harzrand und um den Harz herum zusammenhängt. Alle zum Harz führenden Bahnstrecken sind, ausgehend von den großen Knotenpunkten wie Hannover oder Halle, aufgeführt, wobei ausgehend von den Zwischenhalten oder Endpunkten am Harzrand alle von dort ausgehenden Busanschlüsse aufgelistet werden. Man kann also Fahrtmöglichkeiten von Hannover nach Altenau, von Braunschweig nach St. Andreasberg und seine Ausflüge und anderes danach planen. Natürlich sind auch Zuganschlüsse untereinander aufgeführt. Was sich sonst so um die großen Knoten herumbewegt, ist den jeweils von diesen Knoten ausgehenden Tabellen vorangestellt. Der erste Band ist somit ein umfassendes Nachschlagewerk für die, welche in den Harz wollen (oder entsprechend wieder zurück). Für Harzer gilt das natürlich in umgekehrter Reihenfolge.wiederum listet alles auf, was den Linienbusverkehr am Harzrand und im Harz betrifft. Alle Linien sind mit allen Fahrten und Wander- sowie Ausflugstipps dargestellt. Im zweiten Teil werden auch alle Züge der Harzer Schmalspurbahnen aufgeführt, zusätzlich auch Museumsbahnen, Seilbahnen, Sessellifte und andere Attraktionen. Wer zum Beispiel mit dem Auto in den Harz reist, hier aber umfassend HATIX nutzen will, ist mit Band 2 genau richtig bedient. Beide Bände zusammen liefern einen Komplettüberblick über alles, was Bahn und Bus am und im Harz ausmacht.Jeder Teilband kostetbeide Bände zusammen 4,00 €, bei Versand zuzüglich Verpackung und Porto.Inhaltliche NeuerungenAuch wenn die Zeiten nicht eben gut sind, passiert doch einiges – oder ist schon passiert bzw. wird noch passieren.• Neue S-Bahn-Linie zwischen Halle (Saale) Hbf und Lutherstadt Eisleben und somit erhebliche Verdichtung des Angebots zwischen den beiden Städten.• Ganz leichte Beschleunigung der Züge auf der Strecke A.2 Braunschweig – Herzberg (Harz). Die neue Signaltechnik wird aber vorrangig genutzt, um den Pünktlichkeitsgrad zu verbessern.• Neuer Halt desNordhausen – Walkenried um 4.58 Uhr in Ellrich – leider nicht in Nordhausen oder Niedersachswerfen, aber immerhin.• Rücknahme der Wochenend-Buslinie Nordhausen – Hohegeiß auf Benneckenstein, hier aber zugleich mehr Anschlüsse nach und von Wernigerode oder Blankenburg.• Ausweitung des Angebots der Buslinie Osterode – Katlenburg und somit einige weitere Anschlüsse in Katlenburg nach Göttingen und umgekehrt.• Neue Buslinie Osterode – Eisdorf – Gittelde Bahnhof mit Zuganschlüssen nach und von Braunschweig.• Ab Mitte Januar soll es zudem Verbesserungen im Busverkehr zwischen Goslar und St. Andreasberg geben. Unter anderem soll das Umsteigen in Altenau entfallen. Hierzu wird ein Ergänzungsblatt erscheinen.• Ausgesprochen ärgerlich ist die durch gravierende Planungspannen verursachte Verlängerung der Bauarbeiten zwischen Wolkramshausen und Sondershausen, denn das zwingt dazu, dass der unattraktive Schienenersatzverkehr mit Fahrzeitverlängerungen und Anschlussverlusten in Nordhausen bis mindestens Ende Februar 2022 fortgeführt werden muss.• Der neue Nahverkehrsplan im Landkreis Harz soll ab Frühjahr beginnend umgesetzt werden. Bis dahin wird aber wohl die Ausgabe Sommer/Herbst des Harz-Kursbuchs erscheinen. Bei der VGS Südharzlinie im Kreis Mansfeld-Südharz ändert sich nur wenig, es ist aber angedacht, die Buslinien Sangerhausen – Tilleda – Berga und Berga – Stolberg miteinander zu verknüpfen.„Das Angebot von Bahn und Bus am und im Harz kann sich durchaus sehen lassen. Was uns große Sorge bereitet, ist die zunehmende Unzuverlässigkeit gerade im Zugverkehr, wo bei einigen Betreibern Ausfälle wegen Personalmangel schon fast die Regel denn die Ausnahme sind. Hier muss seitens der Aufgabenträger energisch gegengesteuert werden“ erläutert Michael Reinboth.PRO BAHN: Auch Niedersachsen ist jetzt in der Pflicht! (Stand 05.12.2021)Die neuehat einen Koalitionsvertrag vorgelegt, dessen verkehrspolitische Ziele auch erhebliche Auswirkungen auf Niedersachsen haben. PRO BAHN fordert daher, dass die Landesregierung, in der mit der SPD auch ein Ampel-Koalitionär vertreten ist, die Eckpunkte des Vertrages aufgreift und zu ihrer Umsetzung beiträgt. Weiter zur vollständigen Pressemitteilung von PRO BAHNQuelle:PRO BAHN, Landesverband Niedersachsen/Bremen e.V.Malte Diehl, Vorsitzender Leobschützer Str. 5 26125 OldenburgTel.: 01520/4860066 / E-Mail: malte.diehl@probahn-ol-hb.deViele GrüßeInitiative37431 Bad LauterbergE-Mail: burkhard.breme@suedharzstrecke.deInternet: http://www.suedharzstrecke.de