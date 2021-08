Hallo liebe Eisenbahn-, ÖPNV- und SPNV-Interessierte!

1. Walkenried: Verwahrlosung des P+R-Parkplatzes am Bahnhof Walkenried schreitet voran

2. HATIX: Aktualisierter Flyer für HATIX-Verbindung ab Bad Sachsa und Walkenried

(Stand 24.08.2021)„Auch wenn die Lokführergewerkschaft GDL gegenwärtig alles daransetzt, die Kunden in Scharen aus den Zügen der Deutschen Bahn zu jagen, bleibt dermit – in streikfreien Zeiten –und ebenso vielen haltenden Linienbussen ein wichtiges Stück Infrastruktur im Klosterort. Und die verwahrlost.“ ärgert sich. Für die Pflege der Grüninseln am Bahnsteig ist diezuständig, für die Pflege desneben dem Bahnhof die“ Das Umfeld des Bahnhofs ist in einem Ausmaß verkommen, wie dies in früheren Jahren nie der Fall war. DB Station & Service kümmert sich nicht („aber, so Reinboth, „das sind wir auf kleineren Stationen schon gewöhnt“), die Gemeinde Walkenried aber leider auch nicht. Lediglich die Fläche inmitten der Busschleife wird noch gemäht. Alles andere, einst mit öffentlichen Geldern angelegt, wuchert zu, und viele Durchreisende und noch mehr HATIX-nutzende Buskunden machen sich beim Anblick so ihre Gedanken, in was für eine Artsie da gekommen sind.(Stand 24.08.2021)Anbei eine aktualisierte Fassung des Urlaubsfahrplans für Bad Sachsa und Walkenried. ( http://www.suedharzstrecke.de/downloads/HATIX%20Fl... Dieser kann ab sofort verwendet werden. Die Fahrzeiten sind unverändert, es sind lediglich einige Hinweise zur besseren Lesbarkeit aufgegriffen worden. Alle Fahrten in den Ferien und am Wochenende sind nun anstatt des Wiederholungshinweises einzeln aufgeführt.Für September sind Änderungen zwischen St. Andreasberg und Altenau angekündigt worden, Details sind aber noch nicht bekannt.Viele GrüßeInitiative37431 Bad LauterbergE-Mail: burkhard.breme@suedharzstrecke.deInternet: http://www.suedharzstrecke.de