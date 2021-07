787c. Newsletter Südharzstrecke - Bahn - Harzrundreise am 18.07.2021 - Osterode - Goslar - Halberstadt - Aschersleben - Sandersleben - Sangerhausen - Nordhausen - Herzberg - Osterode

Harz: Bahn-Harzrundreise am 18.07.2021 - Bündnis 90/Die Grünen setzten sich für bessere Bahnverbindungen in den Harz ein

(Stand 15.07.2021)Amsteht die Rundreise mit der Bahn um den Harz an, die in Zusammenarbeit mit der Initiative "geplant wurde.Eine wunderbare Gelegenheit, den Tag und die Landschaft zu genießen aber auch über wichtige politische Themen und Projekte zu diskutieren, z.B. über die Notwendigkeit, den Harz über komfortable und direkte Bahnfernverkehrsverbindungen gut in den Deutschlandtakt zu integrieren, was bisher nicht der Fall ist.Insoll es um 8:47 los gehen. Die anderen vorherigen oder späteren Zustiegsmöglichkeiten und Abfahrtzeiten sind dem Fahrplan im Anhang zu entnehmen.Weil die Strecke Seesen - Goslar wegen Bauarbeiten gesperrt ist, geht die Fahrt über Salzgitter-Ringelheim und erreicht den Anschluss in Goslar auch so.Die Route lautet also Osterode 8.47 - SZ-Ringelheim 9.28/9.41 - Goslar 9.53 - Halberstadt - Aschersleben - Sandersleben - Sangerhausen - Nordhausen - Herzberg - Osterode.In Goslar wird eine Stunde Pause gemach und dann geht es dort um 11:05 weiter Richtung Nordhausen und von dort wieder nach Osterode.Seit dem 01.04.2021 gibt es das Niedersachsen-Ticket plus Ostharz, welches die Fahrt auf den vorgesehenen Strecken ohne zusätzliches Lösen ermöglicht. Das Ticket gibt es für 1, 2, 3, 4 und 5 Personen. Teilnehmer aus Sachsen-Anhalt und Thüringen können ihrerseits ein Sachsen-Anhalt- oder Thüringen-Ticket plus Westharz lösen, welches umgekehrt das Befahren der Strecken Ellrich - Herzberg, Herzberg - Ringelheim und Ringelheim - Vienenburg ohne weiteren Aufpreis ermöglicht.Daskostet 32 €, für jeden weiteren Teilnehmer je 9 € dazu. Ein Ticket für 5 kostet somit 78 €, was pro Teilnehmer dann 15,60 € für eine Harzrunde macht. Alle Teilnehmer müssen vor Fahrtantritt namentlich auf dem Ticket eingetragen werden, das Ticket ist nicht übertragbar, d.h. unterwegs können Teilnehmer nicht ausgetauscht werden. Wenn dann unterwegs jemand aussteigt und man mit weniger Teilnehmern die Reise beendet, macht das nichts. Umgekehrt kann auch jemand später zusteigen, der schon eingetragen ist.Beispiel: Man löst in Osterode ein Ticket für 4 Personen, 2 fahren gleich mit, einer steigt in Seesen zu, einer in Goslar. Es müssen aber die Namen aller vier Teilnehmer schon ab Osterode auf dem Ticket stehen.Da sich Gruppen für die Tickets finden müssten, bittet Bündnis 90/ Die Grünen um Anmeldung bei almut.mackensen@gruene-goettingen..de mit Betreff Harzrundfahrt, damit sie die Teilnehmer für ein Ticket koordinieren können.Weitere Ideen, die für Aufmerksamkeit für das Thema sorgen würden, sind willkommen aber genauso auch alle, die einfach nur einmal um den Harz mitfahren möchten, sehr gern auch mit Kindern.Viele GrüßeInitiative37431 Bad LauterbergE-Mail: burkhard.breme@suedharzstrecke.deInternet: http://www.suedharzstrecke.de