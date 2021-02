777. Newsletter Südharzstrecke - Harz-Weser-Netz: Vollständiges Organisationsversagen der Deutschen Bahn Netz

Harz-Weser-Netz: Vollständiges Organisationsversagen der Deutschen Bahn Netz

(Stand 10.02.2021)

„Es ist sehr viel Schnee gefallen. Es ist auch sehr kalt. Für gewisse Probleme muss man daher sicher Verständnis aufbringen. Aber das, was sich die Deutsche Bahn Netz derzeit in Niedersachsen erlaubt, kann man nur mit dem Begriff „vollständiges Organisationsversagen“ beschreiben.“

Ständig Falschmeldungen der Pressestelle

Der richtige Text, so Reinboth, müsse lauten:

vonist sauer auf diefasst er zusammen.Viel zu– undwird nicht angefordert. Von wegen. Es mag sein, dass die wenigen Leute, die derbei DB Netz noch übrig gelassen hat, tatsächlich mit Hochdruck arbeiten. Aber es sind viel zu wenig, um die Strecken wieder in Ordnung zu bringen.selber suchen, denn Ersatzverkehre, so heißt es dann auch, könne man nicht organisieren.“ Man könnte es schon, aber man will es nicht- macht ja Arbeit.Scharenweise werden die, die Corona noch übrig gelassen hat, in ihre Autos getrieben, denn irgendwie müssen sie ja zurzumoder zumkommen.Das Gerede von der „gutenund den so vielen beheizten Weichen könne man, soschon nicht mehr hören.Noch schlimmer als die eigentliche Katastrophe aber sei die, soDie Deutsche Bahn Netz verfügt weder über ausreichend Personal noch Gerät, um auch nurmit der Witterung fertig zu werden. Für Strecken, die nicht demoder demdienen, haben wir aktuell weder Zeit noch Lust, etwas zu tun. Bitte warten Sie bis zumoder bis zumdann werden wir auch hier wieder fahren. Bis dahin kaufen Sie sich bitte ein Auto.Man müsse, soüber einedes Bereichs Netz nachdenken. In der jetzigen Form ist der Bereich nicht in der Lage, seinen Aufgaben gerecht zu werden.Viele GrüßeInitiative37431 Bad LauterbergE-Mail: burkhard.breme@suedharzstrecke.deInternet: http://www.suedharzstrecke.de