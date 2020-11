772a. Newsletter Südharzstrecke - VSN-Tarifreform zum 1. Januar 2021 Bahn- und Busfahren in der Region wird zum Teil deutlich günstiger - Fahrgastverbände äußern sich positiv

1. Göttingen: VSN-Tarifreform zum 1. Januar 2021 Bahn- und Busfahren in der Region wird zum Teil deutlich günstiger - Fahrgastverbände äußern sich positiv

Zum 01.01.2021 geht die viel intensiv diskutierte Tarifreform im Bereich des Verkehrsverbundes Süd-Niedersachsen an den Start: Neben einem „Fünf-Euro-Ticket“ und der verbundweiten Einführung eines Sozialtickets gibt es für zahlreiche Fahrgäste im Nahverkehr neue Tarifangebote.

Pressemitteilung vom Fahrgastverband ProBahn:

„Derist mit zahlreichen neuen Angeboten im Buslinien-Verkehr in den letzten Jahren in Vorleistungen getreten. Jetzt folgt mit derder nächste, wichtige Schritt zur Umsetzung derin, so Christel Wemheuer, Vorsitzende der ZVSN-Verbandsversammlung.Eine wesentliche Änderung bei der Tarifreform ist die EinführungMarie-Luise Niegel, kommissarische Dezernentin für Bildung und Kreisentwicklung des Landkreises Holzminden, freut sich: „Zwar gibt es das SozialTicket des Landkreises Holzminden in der bisherigen Form nicht mehr. Allerdings gibt es zum 1. Januar 2021im Gebiet des VSN: Dieist gültig in der Stadtund diedie im gesamten VSN-Verbundgebiet und somit auch in Holzminden gilt. Das ist ein wichtiger Beitrag zur sozialen Teilhabe auch im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV).“Die Northeimer Landrätin Astrid Klinkert-Kittel hatte sich bereits seit längerem stark gemacht für die Einführung des Jugendfreizeittickets. „Dasist perfekt für junge Menschen, die in der Freizeit auch im VSN-Verbundgebiet außerhalb des üblichen Pendelweges mobil sein möchten bzw. neben dem Weg zum Ausbildungsbetrieb auch den Weg zurmit dem ÖPNV zurücklegen möchten“.„Mit demwird ein zentraler Baustein für die Mobilität in der Fläche umgesetzt, für das ich mich auch persönlich stark engagiert habe“, so der Göttinger Landrat Bernhard Reuter. „Durch die Kappung der bisherigen hohen Preisstufen kann, also auch kreisübergreifend, für höchstens 5 Euro erreicht werden.„Aus Sicht der Stadt Göttingen ist es begrüßenswert, dass mit den gemeinsamen Tarifangeboten nunmehr die umweltfreundliche Stadt-Umlandmobilität einen großen Schritt vorankommt. Unser Ziel ist und bleibt es, gute Alternativen zum Pkw für die Anreise in die City anzubieten. Neben dem einheitlichen Tarif wird es zukünftig darum gehen, durch eine bessere Abstimmung des Fahrplanangebotes der ÖPNV-Unternehmen im Verkehrsverbund sowie – soweit möglich – Angebotsverbesserungen im Liniennetz neue Fahrgäste für den ÖPNV zu gewinnen,“ berichtet Claudia Baumgartner, Stadtbaurätin der Stadt Göttingen.„Neben den zahlreichen Tarifmaßnahmen wird es im Bereich des VSN-Verbundraumes auch die Möglichkeit eines Online-Tickets über den DB-Navigator geben. Der bargeldlose Ticketverkauf zusätzlich zu den weiterhin bestehenden Vertriebssystemen ist ein langer Wunsch unserer Kundschaft, dem wir gerne nachkommen. Zusammen mit der VSN GmbH werden wir weitere Schritte im Bereich der Digitalisierung anpacken“, so Michael Frömming, ZVSN-Verbandsgeschäftsführer.Mit freundlichen Grüßen i.A.Heute ist die VSN-Tarifreform rund um das Fünf-Euro-Ticket offiziell bekanntgemacht worden. Sie wird am 1. Januar 2021 wirksam. Unsere Presse-Information dazu:Fahrgastverband:Die heute verbindlichder Fahrpreise im Verkehrsverbund Südniedersachsen (VSN) ist für die Fahrgäste ein Meilenstein der Verkehrswende. Das erklärteRegionalvorsitzender des Fahrgastverbandes PRO BAHN. „Für viele Kundengruppen wird die Fahrt mit Bussen und Bahnen in der Region ab 1. Januar 2021 deutlich günstiger. Deshalb erwarten wir eine spürbar steigende Fahrgastnachfrage”, betonte Aschoff. Das Fünf-Euro-Ticket, das Jugendfreizeit-Ticket, das Senioren-Ticket, das Sozial-Ticket und die anderen Vergünstigungen seien wirklich verlockende Angebote, sogar im Vergleich zu anderen Verkehrsverbünden.Der Fahrgastverband dankt ausdrücklich allen Beteiligten, die zur Verwirklichung dieser Tarifreform beigetragen haben. „Besondere Anerkennung habenund sein Team verdient, die von ihren Zielen auch nicht durch die außergewöhnlichen Belastungen der Corona-Krise abzubringen waren. Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Verkehrsunternehmen im VSN lässt uns hoffen, dass auch für künftige Verbesserungen die Grundlage gelegt ist.”Erleichtert zeigt sichdass es möglich war, die Stadt Göttingen in die VSN-Tarifreform einzubeziehen. Eine engere Verzahnung der Nahverkehrsplanung zwischen Oberzentrum mit ICE-Halt und dem Umland sei ein wichtiger Schritt für die Verkehrswende mit ÖPNV-Angeboten, die das Auto in den Schatten stellen. „Sehr sinnvoll ist es aus Fahrgastsicht auch, dass ab 1. Januar 2021 für den VSN der DB-Navigator für Handytickets zur Verfügung steht“, so der Fahrgastverband.Original-Text des VSN mit zahlreichen Tarifdetails hier: https://vsninfo.de/de/blog-artikel/grosse-tarifref... RV Südniedersachsen, VorsitzenderVSN zieht alle Register für kundenfreundlichere TarifeIn einem ersten Statement zeigt sich ich der Sprecher der Initiativesehr zufrieden: