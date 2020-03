759. Newsletter Südharzstrecke - Coronavirus: Auch auf Südharzstrecke Fahrplananpassungen ab dem 30.03. bis voraussichtlich 19.04.2020

Im gesamtenkommt es aufgrund derzu Fahrplananpassungen. Die Fahrten werden von montags bis freitags weiterhin imgefahren. Am Wochenende wird auf einenumgestellt. An Karfreitag und Ostermontag wird wie sonntags gefahren. Nach Angaben von DB-Regio sind die Fahrgastzahlen bis zu 80 Prozent zurückgegangen. Dies wird aufgrund des aktuell empfohlenen Abstands der Reisenden täglich beobachtet und bei Bedarf wird die Zugbildung angepasst.+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++• Fahrplananpassungen im Harz-Weser-Netz:• RB 40 (Braunschweig Hbf - Helmstedt) - Stand: 25.3.20 (PDF, 290.12KB) https://www.bahn.de/p/view/mdb/tp/tp_nord/mdb_3089... • RB 44/RB 48 (Braunschweig Hbf - Salzgitter-Lebenstedt) - Stand: 24.3.20 (PDF, 192.46KB) https://www.bahn.de/p/view/mdb/tp/tp_nord/mdb_3089... • RB 45 (Braunschweig Hbf - Schöppenstedt) - Stand: 24.3.20 (PDF, 122.57KB) https://www.bahn.de/p/view/mdb/tp/tp_nord/mdb_3089... • RB 46 (Braunschweig Hbf - Salzgitter-Ringelheim - Seesen - Herzberg (Harz)) - Stand: 24.3.20 (PDF, 187.28KB) https://www.bahn.de/p/view/mdb/tp/tp_nord/mdb_3089... • RB 80/81 (Göttingen- Northeim (Han) - Herzberg - Nordhausen) - Stand: 24.3.20 (PDF, 588.94KB) https://www.bahn.de/p/view/mdb/tp/tp_nord/mdb_3089... • RB 81 (Bodenfelde - Northeim (Han) - Nordhausen) - Stand: 24.3.20 (PDF, 396.00KB) https://www.bahn.de/p/view/mdb/tp/tp_nord/mdb_3089... • RB 82 (Göttingen - Northeim (Han) - Kreiensen - Goslar - Bad Harzburg) - Stand: 24.3.20 (PDF, 258.30KB) https://www.bahn.de/p/view/mdb/tp/tp_nord/mdb_3089... • RB 86 (Einbeck Mitte - Einbeck Salzderhelden - Northeim - Göttingen) - Stand: 24.3.20 (PDF, 215.22KB) https://www.bahn.de/p/view/mdb/tp/tp_nord/mdb_3089... Der aktualisierte Fahrplan wird ab sofort in den digitalen Auskunftsmedien zur Verfügung stehen.Bitte informieren Sie sich weiterhin unmittelbar vor Reiseantritt über Ihre tatsächlichen Abfahrts- und Ankunftszeiten in der Reiseauskunft unter bahn.de/reiseauskunft, in der DB Navigator-App, in der DB Streckenagent-App oder beim regionalen Kundendialog unter 0180/6996633 (20 ct/Anruf, bei Mobilfunk max. 60 ct/Anruf).Folgen Sie auch der DB Regio Niedersachsen und Bremen auf Twitter.Letzte Aktualisierung 26.03.2020 16:21 Uhr - DB Regio Nord (TP Nord)Quelle: https://www.bahn.de/p/view/service/aktuell/index.s... +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Viele Grüße und beste GesundheitInitiative "Höchste Eisenbahn für den Südharz"37431 Bad LauterbergE-Mail: burkhard.breme@suedharzstrecke.deInternet: http://www.suedharzstrecke.de