753. Newsletter Südharzstrecke - Black Bahn Week - weiter Zugausfälle - Geisterzug bei RTL

1. Black Bahn Week: +++ Tag 3 und Tag 4 +++ Bahn weiter tatenlos +++ kaum Ersatzverkehre +++ Bahn erhält Geld trotz Zugausfällen +++ Initiative fordert verlässlichen Ersatzfahrplan und stellt düstere Prognose für dem Fahrplanwechsel auf

Tag 3

Tag 4

Black Bahn Week

Fehlende Lokführer

2. Nordhausen / Erfurt: "Geisterzug" fuhr am 28.11.2019 bei RTL explosiv - Thüringer Infrastrukturministerium hat Interview abgelehnt - Initiative: ÖPNV Vakuum nach Integration der NVS in das Infrastrukturministerium

(Stand: 29.11.2019)Auch am(Donnerstag) ist es zu ähnlichen Zugausfällen wie an den Vortagen gekommen.Währendihre Ziele "miterreichen, habenundbesonders stark unter dem neuerlichen Versagen der DB Regio zu leiden.Derderfragt sich, ob sich die Verantwortlichen bei der Bahn jemals darüber Gedanken gemacht haben, wie sich insbesonderefühlen müssen?mit Koffern odermit Kinderwagen werden lange in derohne Info stehen gelassen, dann kommt mit viel Glück ein Bus vorbei, in den nur unter großen Mühen eingestiegen werden kann, um dann dutzende Kilometer durch die Gegend geschaukelt zu werden!Wie lange fährt ein Bus zwischen Northeim und Nordhausen?Der(Freitag) beginnt in Walkenried (05.03 Uhr) erneut mit einem. Derkonnte wieder nicht von Nordhausen her bereitgestellt werden. Wie auch, denn er ist am Abend vorher ersatzlos ausgefallen.Bis zum• fallen die durchgehenden Verbindungen von Südharz nach Göttingen meistens aus• wurde die reaktivierte Strecke nach Einbeck wieder so gut wie nicht benutzt• wird der 2 Stundentakt zum Weserbergland zum 3-4h Stundentakt• fährt die RB44 Braunschweig - Salzgitter, danach ist Schluss• fielen erneut ein paar Regionalbahnen auf der Süd-Westharzstrecke wegen Infrastrukturstörungen aushttps://twitter.com/DBRegio_NDSNachdem andiesesherrscht und kein Ende in Sicht ist, runden wir großzügig auf und benennen dieses erneute Bahn Chaos - in Anlehnung an den heutigen- ab sofortin der Hoffnung, dass es die Verantwortlichen in den nächsten Tagen doch noch in den Griff bekommen.Selbst wenn sich die Lage in den nächsten Tagen verbessern sollte, wird ab2019 wieder mehr Personal für täglichimbenötigt. Die Regionalbahnen werden lt. Fahrplan wieder stündlich nach Göttingen verkehren. Sie sind in den letzten 6 Monaten ausgefallen, weil aufgrund der Bauarbeiten an der Schnellfahrtrasse die Trasse der Regionalbahnen vom ICE genutzt wurde.Wer soll die 14 zusätzlichen Regionalbahnen zwischen Göttingen - Northeim - Kreiensen fahren, wenn jetzt schon dieehlen?Das Thema fehlende Lokführer ist nicht neu.Im August 2019 wurde im Niedersächsischen Landtag eine Kleine Anfrage https://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/D... zu Zugausfällen und Zugverspätungen der Regionalzüge in Niedersachsen gestellt."Ungeplant sind im Zeitraum Januar bis Mai 2019 in den federführend verantworteten Netzen der drei niedersächsischen SPNV-Aufgabenträger insgesamt etwaauf dem gesamten Laufweg oder auf einer Teilstrecke im Umfang von etwaZugkilometern ausgefallen. Dies entspricht einer Ausfallquote von 1,3 %. Die ungeplanten Zugausfälle im Umfang von etwaim Zuständigkeitsbereich der LNVG verteilen sich auf Ursachen wie folgt:• 42,4 % fehlende Triebfahrzeugführer• 22,2 % defekte Fahrzeuge• 9,9 % gefährliche Ereignisse durch Dritte wie Vandalismus• 8,8 % Infrastrukturstörungen• 7,5 % externe Einflüsse durch Dritte wie z. B. Witterung, Suizid, Personen im Gleis• 9,2 % sonstige UrsachenIn der Antwort zur Kleinen Anfrage steht unter Punkt 4, dass "die Aufgabenträger von den EVU über Zugausfälle informiert werden."In dem folgenden MDR Radio Beitrag vom 28.11.2019, zu dem auch die Initiative befragt wurde, wird die Bahn zitiert, dass 95% der Zugkilometer am Tag 1 und Tag 2 der Black Bahn Week gefahren wurden, ob wohl 15 Züge von 34 Zügen ausgefallen sind.www.suedharzstrecke.de/download/black_bahn_week_mdr_radio_20191128.mp3Die Bahn bekommt vom Land Niedersachsen Geld ohne Gegenleistung!In der Antwort zur Kleinen Anfrage steht unter Punkt 6 (Seite 4):"Bei ungeplanten Zugausfällen bestehen unterschiedliche Regelungen. In der Regel erstatten die Aufgabenträger den EVU die Infrastrukturkosten bei ungeplanten Zugausfällen, die von den Infrastrukturunternehmen in Rechnung gestellt werden. In neueren Verkehrsverträgen erfolgt die Erstattung der Infrastrukturkosten nicht, wenn das EVU den Zugausfall verursacht hat."Die Bahn bekommtfür Leistungen, die sie nicht erbracht hat.Der Reisende bekommt seine Fahrkarte nicht erstattet, wenn diese unter 4 Euro liegt.Worin besteht bei solchen Verträgen der Anreiz für die EVU Gutleistungen abzugeben?Die Initiative fordert die Besteller aufbei Leistungsstörungen die Aufgabenträger voll in die Pflicht zu nehmen, Geldzahlungen zu stoppen und kundenorientierte Notfallkonzepte (wie z.B. Maßnahmen bei fehlenden Lokführern, defekten Fahrzeugen, Infrastrukturstörungen usw.) zum Vertragsstandteil zu machen!Dank an die LokführerWir danken jedem Lokführer, der mit seinen Überstunden dazu beiträgt den Bahnverkehr aufrecht zu erhalten. Dies geht jedoch nicht unbegrenzt.In den Bahn-Medien zum Zugausfall steht oftmals die Aussage "Grund: Kurzfristiger Mitarbeiterausfall".Dort müsste vielmehr stehen:(Stand: 29.11.2019)Ein weitereshat sich an dereingefunden um über denzu berichten https://www.tvnow.de/shows/explosiv-75/2019-11/epi... (Minute 06:00 - 09:15).Das RTL Team bat auch das Thüringer Infrastrukturministerium um eine Stellungnahme vor der Kamera, diese gab es aber nur schriftlich mit den veralteten Informationen zu angeblichen Pendlerströmen.Dies wundert den Sprecher der Initiative nicht, da es im Ministerium einen erneuten Führungswechsel gab. Die ehemalige Ministerin Keller (Die Linke) wurde nach kurzer Amtszeit am 26.11.2019 zur Präsidentin des Thüringer Landtags gewählt.Zu dem gab es -aus Sicht der Initiative und den NVS Mitarbeitern- eine unnötige Strukturreform der einst gut geführten Nahverkehrsservicegesellschaft Thüringen (NVS). Diese wurde von der ehemaligen Ministerien Keller gegen den Widerstand der Mitarbeiter (siehe u.a. Bericht in der Thüringer Allgemeinen https://www.thueringer-allgemeine.de/politik/mitar... ) in das Ministerium als Referat integriert.Aus Sicht der Initiative wurden die Befürchtungen der ehemaligen Mitarbeiter der NVS beim Übergang in das Ministerium sogar noch übertroffen. Das Argument der Mitarbeiter war, dass nicht wie behauptet statt kürzerer Verwaltungswege für den Thüringer Bahnverkehr diese in Zukunft länger werden. Nein, die Verwaltungswege gibt es gar nicht mehr, da immer nur veraltete Unterlagen herausgezogen werden und im Organigramm des Ministeriums (Stand: Stand 27.11.2019) gar kein Referatsleiter existiert, der Aussagen zum ÖPNV treffen könnte.Viele GrüßeInitiative37431 Bad LauterbergE-Mail: burkhard.breme@suedharzstrecke.deInternet: http://www.suedharzstrecke.de