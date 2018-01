696. Newsletter Südharzstrecke - Angebotsverbesserung - Mehr Busse im Südharz

Südharz: VSN bringt Angebotsverbesserungen in Teilen des Südharzes - PRO BAHN: Mehr Busse am Südharz sind ein richtiger Schritt Richtung Frühzug (Stand: 18.01.2018)

für Pendlerinnen und Pendler sowie für Touristen inundhat der Zweckverband Verkehrsverbund Südniedersachsen (ZVSN) zu vermelden: Das Busliniennetz im Bereich des "Teilnetzes 21" wird ab dem 4. Februar um zahlreiche Fahrten auf den StreckenHerzberg – Bad Lauterberg (Linie 450),Herzberg – Rhumspringe (Linie 454) undHerzberg - Osterode (Linie 457) erweitert.Fahrgäste der Buslinie 450 können sich über zusätzliche Angebote von Herzberg über Scharzfeld, Barbis nach Bad Lauterberg freuen.An sieben Tagen in der Woche, somit auch an den Wochenenden, werden zusätzliche Linienfahrten in den Abendstunden ab 21.35 Uhr im Stundentakt bis 23.35 Uhr angeboten, die Regionalbahnanschlüsse aus Göttingen und Northeim aufnehmen.Ab Bad Lauterberg in Richtung Herzberg wird das Angebot der Linie 450 in den Morgenstunden um 4.57 Uhr in der Woche (Mo – Fr), Samstag um 5.57 Uhr und an Sonn- und Feiertagen um 6.57 Uhr und 7.57 Uhr ergänzt. Weitere Fahrten von Bad Lauterberg über Barbis und Scharzfeld nach Herzberg werden um 22.00 Uhr und um 23.00 Uhr angeboten.Alle diese Fahrten bieten wiederum Bahnanschlüsse nach Northeim und Göttingen. "Nicht nur Fahrgäste auf dem Weg zur Arbeit profitieren von den neuen Angeboten im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), sondern auch Touristen im Südharz", so ZVSN-Geschäftsführer Michael Frömming.Zusätzliche Fahrten gibt es auch auf der Buslinie 454 von Herzberg über Pöhlde nach Rhumspringe, so dass die Linienbusse ab dem 5. Februar montags- bis freitags ab 09.33 Uhr im Zweistundentakt bis 17.33 Uhr und zusätzlich an Schultagen um 6.38 Uhr sowie an Ferientagen um 7.33 Uhr die Linienbusse verkehren. An Samstagen wird das Angebot so erweitert, dass die Busse ab 8.33 Uhr im Zweistundentakt bis 14.33 Uhr verkehren.Alle Fahrten nehmen in Herzberg Regionalbahnanschlüsse aus allen Richtungen auf und erreichen in Rhumspringe Busanschlüsse nach Duderstadt.Auch aus Richtung Ruhmspringe über Pöhlde nach Herzberg wird es Verbesserungen geben. So werden die Busse von Montag bis Freitag zweistündlich von 06.00 Uhr bis 18.00 Uhr verkehren, und zusätzlich um 6.50 Uhr. Samstags werden Linienbusfahrten von 7.00 Uhr bis 13.00 Uhr im Zweistundentakt von Rhumspringe bis Herzberg angeboten. In dieser Richtung werden entsprechend Busanschlüsse der Linien 161 und 162 aus Duderstadt aufgenommen, in Herzberg werden Regionalbahnen in alle Richtungen erreicht.Von Herzberg nach Osterode fährt die Buslinie 457 von Montag bis Freitag zwei zusätzliche Touren um 22.34 Uhr und 23.34 Uhr ab dem Bahnhof Herzberg. An Samstagen werden zusätzliche Abfahrten morgens um 06.29 Uhr und abends um 22.29 Uhr und 23.29 Uhr sowie sonntags um 23.29 Uhr von Herzberg nach Osterode angeboten.Aus der Fahrtrichtung Osterode nach Herzberg gibt es außerdem Linienfahrten um 4.55 Uhr und um 22.55 Uhr an den Wochentagen Montag bis Freitag. An Samstagen werden zusätzliche Fahrten um 05.55 Uhr und 06.55 Uhr angeboten sowie in den Abendstunden um 22.55 Uhr. An Sonn- und Feiertagen wird das Angebot um die Buslinie 457 um 22.55 Uhr erweitert. Diese Fahrten der Linie 457 nehmen in Herzberg Anschlüsse der Regionalbahnen aus Richtung Göttingen und Northeim auf und erreichen dort entsprechende Regionalbahnen in der Gegenrichtung.Die Verbesserung der Angebote in den sogenannten "Tagesrandlagen" zur Anbindung an den Schienenverkehr von und nach Göttingen wurden wiederholt an den Landkreis Göttingen und an den für den ÖPNV zuständigen ZVSN herangetragen. Der ZVSN kommt diesem Wunsch jetzt gerne nach.Die ab dem 4. Februar gültigen Fahrpläne stehen Ihnen in Kürze unter Fahrplänen zur Verfügung.Quelle: http://www.vsninfo.de/de/home/news/angebotsverbess... Mehr Busse am Südharz sind ein richtigerFrühzugDer Fahrgastverband PRO BAHN fordert erneut die Einrichtung von Frühverbindungen auf den Bahnstrecke von Walkenried sowie von Seesen und Osterode nach Northeim und Göttingen. Die ehrenamtlich arbeitende Fahrgastvertretung kritisiert die Ablehnung der entsprechenden Kreistagsresolution durch die Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG) als „wenig überzeugend“. Wir sind aber sehr erfreut, dass der Zweckverband Verkehrsverbund Südniedersachsen nach einem entsprechenden Kreistagsbeschluss die Gelegenheit nutzt, den Bahnknoten Herzberg spürbar besser an den Regionalbusverkehr am Südharz anzubinden“, erklärte der Sprecher des PRO BAHN-Regionalverbandes Südniedersachsen, Gerd Aschoff.Neben neuen Abendverbindungen, bei denen Regionalbusse der Linien 450, 454 und 457 noch spät abends Fahrgäste aus dem Zug aufnehmen, sind für den Fahrgastverband die Frühverbindungen von Bad Lauterberg und Osterode am Harz von besonderer Bedeutung. Ab 4. Februar 2018 können Berufspendler auf dem Weg nach Göttingen oder Hannover schon um 5.26 Uhr in Herzberg vom Regionalbus aus Bad Lauterberg oder Osterode in den Zug steigen. Aschoff: „Das ist eine wichtige Verbesserung für Berufstätige, denen die Verbindungen eine Stunde später nicht genügen und deshalb auf das Auto angewiesen waren."Sobald sich zeige, dass die neuen Verbindungen bei den Fahrgästen ankommen, müsse dervon Walkenried/Bad Sachsa und von Osterode wieder auf den Tisch. PRO BAHN forderte die Kreistagsfraktionen und Landrat Bernhard Reuter auf, sich bei der LNVG Niedersachsen und den Thüringer Nachbarn weiter für die Frühzugverbindung einzusetzen, die im Zeichen der Kreisfusion von großer Bedeutung sei, dem östlichen Südharz nicht das Gefühl zu geben, abgehängt zu werden.