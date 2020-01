Wird der Plan zum Verkauf des Rathauses in Bad Lauterberg einfach durchgezogen?

. Trotz eines laufendender eine öffentliche Diskussion über die Änderung des Bebauungsplanses Nr. 53 Erikastraße / Promenade zum Ziel hat, den Rat bei der zu treffenden Entscheidung zu unterstützen, soll jetzt zeitnah in einerüber den Verkauf zugunsten eines Einkaufmarktes beschlossen werden.so die einhellige Meinung der WgiR. Wieder einmal wird das absolute Minimum umgesetzt und der Fahrplan der Verwaltung einfach weiter durchgezogen.Diesollen ganz offensichtlich nicht hören, was dieda macht und vor allem nicht sehen, wie sie abstimmen. Das allerdings istGrund dafür, die Öffentlichkeitauszuschließen. Der Rat ist über bzw. sogar von deninformiert worden, so dass es für einengar keinen Grund mehr gibt.vorliegen und sogar diedies beantragten, was eigentlich zu einer Entscheidung durch den Rat inüber den Ausschluss führen müsste, wird dies vom Bürgermeister und vom Ratsvorsitzenden (Stellv. Vorsitzender des Vereins für Handel und Gewerbe) nicht umgesetzt. Das so zustande gekommene Beschlüsse rechtswidrig und nichtig sein können, das scheint sie nicht zu interessieren.Diehat nachdieser, aus ihrer Sicht gänzlich unverständlichen Vorgehensweise, sofort einen Antrag aufmit dem Hinweis auf dengestellt und erneut darauf hingewiesen, dass die Einhaltung dieses Grundsatzesist.Doch unser Bürgermeister praktiziert einen anderen Weg und lässt über sein Sekretariatan dieversenden, um sich gemeinsam mit ihnen und demin einemzu treffen. Sehr verwunderlich ist in diesem Zusammenhang, dass dieimmer wieder verdächtigt wird, sie würde vertrauliche Belange in die Öffentlichkeit tragen, man aberganz offen über alles spricht. Es ist nichts gegen das Interesse des Vereins für Handel und Gewerbe zu sagen, die sicherlich auch gut informiert werden möchten.Einist das und zeigt deutlich auf, wie und unter Auslegung welcher Kriterien der Bürgermeister Dr. Gans arbeitet. Wie sollen die Bürgerinnen und Bürger da noch Vertrauen haben?t?Pressemitteilung Nr. 52 der "Wählergruppe im Rat"