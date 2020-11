Wählergruppe im Rat hat auf eigene Kosten einen Informations-Flyer erstellt

Beide Gemeinden habe für ihre Feuerwehrhäuser vom Land Niedersachsenerhalten. In der Berichterstattung des Harz Kurier steht beschrieben, wofür finanzschwache Gemeinden Bedarfszuweisungen erhalten. Auch der stellvertretende Verwaltungschef von Walkenried hatte kürzlich erklärt, dass Walkenried als finanzschwache Gemeinde Bedarfszuweisungen bekommt.Nun muss man sich doch fragen, warum dann Bedarfszuweisungen in derund dievonwie z.B. der Bau vonalsverknüpft werden. Dass die Bürgerinitiative Bad Lauterberg (BI) die verteilte Informationsbroschüre der Verwaltung so sehr begrüßt und als einzige Wahrheit verkauft, mag daran liegen, dass sie auswurde und ihrer sowie der SPD – Linie entsprechen. Sie tut dies, obwohl auch sie die geäußerten Zweifel der Lenkungsgruppe an der Fusionsrendite, die Erklärung des stellvertretenden Bürgermeisters aus Walkenried und die erneute Berichterstattung in der Zeitung zu den Bedarfszuweisungen mitbekommen hat. Da fallen einem die Worte des Schriftstellers Victor Hugo ein:Fakt ist doch, dass bei genauem Hinschauenzu erkennen sind. Und das istbei denso! Es gibt zudem kaumoderbzw.zu der Gemeinde Walkenried, wir habeneinesind keine. Dieist der Meinung, dass sich alles vorrangig um diedrehen sollte und nicht um einzelne Personen. Wer gern größere Verwaltungsstrukturen schaffen möchte und das territoriale und politische Denken vor diestellt, der vergisst, dassdas wichtigste- das wichtigsteeiner Gemeinde ist.Das scheinen auch dieso zu sehen. Sie möchten sich inzwischen auch in Ruhe mit dem umfänglichen Thema „Fusion“ beschäftigen und alle Möglichkeiten ausloten oder in Verbindung mit einer Interkommunalen Zusammenarbeit auch ausprobieren. Absolut verständlich und absolut richtig so, meint auch die WgiR-Absolut unverständlich aber ist, warum der Bürgermeister Dr. Gans einen derartigunbedingt noch in diesem Jahrwollte. Der gemeinsam mit dem Landkreis Göttingen aufgestellte und immer wieder als Argument vorgeschobene Zeitplan kann es nicht sein. Wie jetzt bekannt wurde, muss der Fusionsbeschluss nicht mehr 2020 gefasst werden –der Februar 2021. Ob der "Entwurf" des Gebietsänderungsvertrages eventuell vorab schon nach Hannover gesandt wurde? Plötzlich ist ein Zeitverzug von einem Vierteljahr kein Problem mehr.In dem Getöse der BI und der SPD, sowie im dem ewigendes Bürgermeisters Dr. Gans kann die. Beides erweckt eher Gedanken anundaber lassenDeshalb hat dieauf eigene Kosten Informationen in einem Flyer zusammengestellt und damit begonnen diesen mit Anschreiben undfür dasin ihrer Freizeit und auf ihre Kosten zu verteilen. Auf diesem Weg möchten die Initiatoren wegen der Corona-Pandemie direkte Kontakte (leider) vermeiden, aber trotzdem vielen Bürger*innen eine Teilnahmeermöglichen.Die Aussage von Bürgermeister Dr. Gans, dass nach einem Ratsbeschluss zur Fusion immer noch ein Bürgerentscheid durchgeführt werden könne, ist so nicht richtig! Es müsste wieder ein neues Bürgerbegehren beantragt, wieder Unterschriften gesammelt, wieder geprüft und wieder zugelassen werden. Und es müsste unter einer ganz anderen Fragestellung geschehen. Das alles würde nicht mehr vor Inkrafttreten des Gebietsänderungsvertrages zu schaffen sein und käme somit zu spät.Deshalb möchte dieerreichen, dass dieüber ihrekönnen. Es fehlen nochPressemitteilung Nr. 75 der Wählergruppe im Rat vom 24.11.2020Fotos: