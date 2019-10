Wählergruppe im Rat(WgiR) lädt zum Info-Abend in die St. Martini-Kirche Osterhagen

- Fusion

- Verkauf des Rathausgeländes

- Steuersätze Anhebung Grund-und Gewerbesteuer 2020 und 2021

- Waldschäden Lauterberger Forst

Kommen Sie vorbei und informieren Sie sich.

Die(WgiR) setzt am 11. Oktober 2019, um 19 Uhr, ihre regelmäßigenin der(Am Dorfbrunnen) fort.So außergewöhnlich der Tagungsort auch klingen mag, nein, er steht für besinnliche und offene Gespräche. Allein die Themenvielfalt lässt aufhorchen, so soll unter anderem über diegesprochen und diskutiert werden. Alsundstehen neben demderdiederzur Verfügung.sindaus den vier Stadtteilen sowie die Mitstreiter, Unterstützer und Freunde der WgiR.sind aber auchaus, die die Ziele der Wählergruppe mitgestalten möchten, ob nur informell oder auch mitwirkend.Für Getränke ist gesorgt. Mitglieder die bei der Getränkeausgabe mithelfen möchten, melden sich bitte bei derDa dieum die Osterhagener Kirche nicht so zahlreich sind, bittet die Vorsitzende, wenn Ihr nicht zu Fuß kommen könnt, Fahrgemeinschaften zu bilden. Ansonsten stehen noch Parkplätze beim DGH Osterhagen zur Verfügung.