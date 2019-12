Wählergruppe im Rat lädt ein - Informationsabende in Barbis und Bad Lauterberg

Nach demInteresse an den letztenin Osterhagen und Bartolfelde zum, möchte diediese Reihe weiter fortsetzen. Daher sind alle Interessierten am, denim, um 19.00 Uhr, zu unserer nächsten Informationsveranstaltung recht herzlich willkommen. Wer in Barbis nicht teilnehmen kann, der sollte sich denden, ab 19.00 Uhr, in derin Bad Lauterberg vormerken.Eingeladen sind alle Mitstreiter aus Bad Lauterberg und den Ortsteilen. Herzlich Willkommen sind auch Bürger ausunddie die Ziele der Wählergruppe mitgestalten möchten, ob nur informell oder auch mitwirkend.