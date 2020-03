Wählergruppe hat kein Verständnis für das Handeln der Verwaltungsspitze - Unfug - Bürger bei der besonderen Gefahrenlage zu Diskussionen und Einwohnerfragestunden einzuladen!

Frühzeitig hatte die(WgiR) Bedenken geäußert und ihre Teilnahme an der Ratssitzung der Stadt Bad Lauterberg im März 2020 mit Blick auf die aufgestellte Tagesordnung und der fehlenden Vorsichtsmaßnahmenabgesagt.Doch anstatt zeitnah zu reagieren, damit jeglicheder teilnehmendenundsowie die von denausgeschlossen werden, passierte zunächst nichts. Erst als die WgiR einen Antrag aufder öffentlichen Ratssitzung gestellt hatte, folgte eine Reaktion. Scheinbar aber suchte man nur nach Argumenten, um die öffentliche Ratssitzung zu begründen und wies auf eine Bestimmung hin, dievom Kontaktverbot zulässt. Es folgte lediglich ein Hinweis, dass man die teilnehmenden Personen in einem ausreichenden Abstand zueinander im Ratssaal platzieren und die Anzahl der Besucher zu begrenzen wolle.Offensichtlich wollte man einfach das Standardprogramm durchziehen und die Bedenken der WgiR zerstreuen und stellten denDie Frage daher bleibt offen, warum seitens der Verwaltung keine Alternativen in Betracht gezogen wurden. Allein bei der Aufstellung der Tagesordnung hätte man beginnen können! Für die WgiR wäre einebei einer öffentlichen Ratssitzung, in der über- also Themen welche die ganze Stadt bewegen - informiert, diskutiert und beraten werden sollte, schonGanz daneben aber ist es, dann noch eine Einwohnerfragestunde auf die Tagesordnung zu setzen. Im Kommentar zum Gesetz steht dazu:Diese Voraussetzung ist unter den gegebenen Umständen und der Begrenzung der Besucher ganz offensichtlich nicht möglich und konnte gar nicht erfüllt werden. Da man jetzt sogar mit der gleichen Tagesordnung wieder zu einer Ratssitzung einlädt, ist unglaublich. Denn im Gesetz steht klar beschrieben:Und Fakt ist an dieser Stelle, dass eine Einwohnerfragestunde und Tagesordnungspunkte, die im besonderen öffentlichen Interesse stehen, nie hätten auf der Tagesordnung aufgenommen werden dürfen. Eine solch fehlerhafte (Ein-) Ladung an die Bürger und den Rat herauszugeben und sie damit in dieser hoch gefährlichen Corona-Zeit noch in eine besondere Gefahr zu bringen, ist für die WgiR absolut unverständlich.Zu einer ordnungsgemäßen Ladung gehört auch eine ordnungsgemäße Tagesordnung! Und wie schwer sich solche formellen Fehler auswirken können, dazu sagt das Gesetz:Fasst man nun diesen, von der Verwaltung zu verantwortenden Schlamassel zusammen, dann wundert es wohl niemanden mehr, dass bei der Sitzung keine Beschlussfähigkeit festgestellt werden konnte. Doch einfach eine neue Sitzung mit alter Tagesordnung anzusetzen, zeigt nur zu deutlich, dass man es sich wirklich nur einfach machen möchte. Im Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz steht sinngemäß dazu:Da steht aber nicht, dass die gesamte Tagesordnunggenauso wieder aufgestellt werden muss. Nach Meinung der WgiR waren und sind es nurdie zwingend notwendig gefasst werden müssen – mehr nicht. Und diese Beschlüsse sollten und werden sogar noch in nichtöffentlicher Sitzung. DerBürgerinnen und Bürger bei diesernoch zu Versammlungen in geschlossene Räumen zu Diskussionen und Einwohnerfragestunden einzuladen, ist also gänzlich unnötig und falsch.Pressemitteilung Nr. 60 der Wählergruppe im Rat vom 30.03.2020