Straßenausbaubeiträge abschaffen – neues Finanzierungsmodell besprochen

(NBgS)“ führte am 26. August der Vorstand desBad Lauterberg, zusammen mit Vertretern dersowie dem Vorstand vonein Informationsgespräch zurim Hotel Muschinsky durch. Dervomzeigte sich bei der Eröffnung der Gesprächsrunde erfreut, dass die Vertreter der größten Fraktion im Stadtrat sowie der für rund vierhundert Haus & Grundmitglieder zuständigedem Vorhaben des, die ungerechten Straßenausbaubeiträge auch in der Kurstadt Bad Lauterberg abzuschaffen, aufgeschlossen gegenüberstehen.Bereits seit einigen Monaten, so der stellvertretene, diskutiere man im Stadtverband die Abschaffung der Beiträge und bevorzuge das vom Gemeinderatbeschlossene Modell. Danach, so ergänzte, werden zunächst von der Gemeinde die neu auszubauenden bzw. zu sanierenden Straßen und deren Kosten über einen bestimmten Zeitraum ermittelt. Entsprechend den anfallenden Kosten werden daraufhin vom Stadtrat moderate Erhöhungen der Grundsteuer vorgenommen. Diesebevorzuge auch Haus & Grund Niedersachsen, sofür den Bad Lauterberger Haus und Grund Verein. Mit deml werden nicht nur die direkten Anlieger der zu sanierenden Straße, sondern alle Haus-und Grundstückseigentümer im Stadtgebiet gleichermaßen anteilig an den Kosten beteiligt werden. Dies entspräche auch demDas Themawird auch auf der Jahreshauptversammlung, am 7. Oktober, um 19 Uhr, von Haus & Grund Bad Lauterberg im Restaurant „Goldene Aue“ im Mittelpunkt der Tagesordnung stehen. Ob allerdings die Versammlung wegen Corona stattfinden kann ist noch nicht abschließend geklärt, möglichweise wird der Vortrag dazu vomals Videokonferenz stattfinden.Die aktuell 84 demangeschlossenenundin Niedersachsen, die unter anderem auch von den mitgliederstarken Verbänden Verband Wohneigentum, Landvolk, Mieterbund, Bund der Steuerzahler, ASK BISSS, usw. unterstützt werden, so ergänzte, werden weiterhin dafür eintreten, dass auch dasdender Anlieger-Straßenausbaubeiträgeund so längerfristig die dafür zunächst eingesetzte Grundsteuer wieder gesenkt werden kann. In neun Bundesländern wird dies bereits so umgesetzt.Wie die Vertreter deszum Ende der konstruktiven Gesprächsrunde signalisierten, wird die CDU-Ratsfraktion zur Ratssitzung im September einen entsprechendeneinbringen. Auch die(WgiR), so merkteabschließend an, habe angekündigt, ebenfalls einen eigenen Antrag zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge zu stellen.Bericht: CDU-Stadtverband, Haus & Grund Bad Lauterberg und NBgS