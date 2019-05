Stammtisch-Treffen der "Wählergruppe im Rat(WgiR)" in Bartolfelde

Bad Lauterberg-Bartolfelde. Die Wählergruppe im Rat(WgiR) führte ihren ersten Stammtisch im Jahr 2019 in Müller’s Hofcafe in Bartolfelde durch, zu der Mitglieder und Interessierte begrüßt werden konnten.

Fraktionsvorsitzenderstellte zunächst die Vorgespräche der geplantenzwischen den Gemeindenundzu einer Einheitsgemeinde in den Mittelpunkt seiner Aussprache.Die drei Treffen mit den anderen Verwaltungsausschüssen waren lediglich voneines Zusammenschlusses geprägt. Er zeigte auf, dass nicht einmal, wie die Haushaltsvorberichte aus Walkenried und Bad Sachsa angesprochen oder anderehinterfragt wurden. Besonders kritisierte er, dass die Öffentlichkeit außen vor gelassen wurde und plötzlich in einer einzigen Sitzung ohne Zeitnot für Bad Lauterberg ein Beschluss zur Aufnahme von Fusionsgesprächen gefasst werden musste. Ja, es gibt sogar, die es vermutlichkönnen: „Lasst uns die Braut verkaufen, solange sie noch hübsch ist!“, so wurde lautstark gesprochen. Doch die Braut heißt Bad Lauterberg, gehört nun einmal städtischund sollen trotz Forderung der WgiRDie WgiR favorisiere daher einezwischen den drei Gemeinden, um zusammen zu führen, was einmal zusammen gehören soll. Dieser vernünftige Weg wurde allerdings von den heutigen Gesprächsbefürwortern derund derregelmäßig abgelehnt. Das allerdings,bei wichtigen Entscheidungen, ist in den Augen der WgiR nicht nachvollziehbar. Ganz offensichtlich spielen hier nocheine Rolle!Neben der Aufnahme vonkamen im weiteren Verlauf noch weitere Themen zur Sprache. Unter anderem hat dieeinen Antrag für eine(17.000 €) zur Sicherstellung der LEADER-Förderungeingebracht. Uns ist es wichtig, dass es nicht noch einmal zu einer Sperrung der Brücke kommt. Natürlich wurde auch über diein Bartolfelde diskutiert. Dafür hat die WgiR eine Finanzhilfe von 11.000 € beantragt, welche aus dem, ebenfalls von der WgiR beantragten und vom Rat bereitgestellten Betrag von 25.000 € für Kurpark- und andere Spielplätze, zur Verfügung gestellt werden. Die im Haushalt für Spielplatzerhaltung bereit gestellte Summe wurde dadurch nicht gemindert.Als letztes wurde das in Bad Lauterberg noch gar nicht diskutierte Thema derfür Hauseigentümer erörtert. Die Runde kam zu dem Ergebnis, dass man dies auf Lauterberger Ebene nicht allein lösen könne, da das Land Niedersachsen noch nach Lösungen sucht. Auffallend dabei ist, dass man sich in der großen Koalition (es gibt verschiedene Ansatzpunkte)ist.