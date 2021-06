Neuer Bürgermeister sorgt für Klarheit! – Warum schafften das die Fusionsbefürworter nicht?

Bad Lauterberg/Bad Sachsa/Walkenried. Die „Wählergruppe im Rat (WgiR)“ spricht dem neuen Bürgermeister von Bad Sachsa, Herrn Daniel Quade für seine Entschlossenheit auch gegen die Meinungen der "großen" Parteien, die Verhältnisse rund um die Gesellschaften in Bad Sachsa aufzuklären und sie für die Zukunft rüsten zu wollen, ihre große Anerkennung aus.

Der neu eingesetzteäußerte sich zu der Situation der Gesellschaften in Bad Sachsa wie folgt:" und weiter sagte er:So passieren also Dinge, wenn man "nur" auf die Zahlen schaut, sie nicht eindringlich prüft und sich gutgläubig auf agierende Personen verlässt. Da hat Bad Sachsa eine gewaltige Aufgabe vor der Brust und es. Immer wieder wurde betont, dass alles bekannt und in Ordnung sei. Auch das erstellte Gutachten wurde mit den Worten interpretiert, dass da nichts enthalten sei, was man nicht schon wüsste."Hätte der (neue) Bürgermeister nicht so gehandelt, wäre für die Gesellschaften dereingetreten.", so formulierte Herr Staufenbiel weiter.habeninundorganisiert, sonst läge heute ein folgenschwerer Fusionsvertrag auf dem Tisch. Ob dasmit seinen Problemen und dasinnerhalb der Gesellschaften dann nicht viel schneller zur Disposition gestanden hätten, als es sogar die sogenanntender WgiR vermutet hätten, das dürfte jetzt wohl niemand mehr anzweifeln.Folglich ist es richtig gewesen, nichts zu übereilen, so wie es in Bad Lauterberg versucht wurde.Jetzt wird deutlich, dass der geplantefür die Stadt Bad Lauterberg und auch für die beiden anderen Gemeinden. Enttäuschung, finanzielle Probleme und Unverständnis in das politische Handeln waren quasi vorprogrammiert. Doch warum wurde vomundnoch bei der kürzlich stattgefundenengemeinsam mit demundvonundversucht, einen Fusionsvertrag zu erreichen?, aber trotzdem vehement für eine Fusion plädiert?Diewar keinsie war richtig und absolut notwendig.Vielleicht gibt es ja mitinbald die Chance, im Südharz und damit in jeder Gemeinde etwasmit einerundhinzubekommen.Pressemeldung Nr. 83 dervom 21.06.2021