Kurpark umgestalten und Traumspielplatz verwirklichen

im Harz – sie ist die einzige, die eben angelegt und somit auch für alle Besucher gleichermaßen für einen kleinen Spaziergang geeignet ist. Doch Überlegungen unseres Bürgermeisters tendierten dorthin, diesen in verschiedene Bereiche umzugestalten. Konsequenz daraus: die Beauftragung einesSo kam, wie es kommen musste: einewar nicht mehr zeitgemäß - den Pächter schickte man in die Wüste. Selbst die Reinigung der öffentlichen Toilettenanlage wurde dem Tennisverein übertragen.Im Rahmen einer Leader-Besprechung vollzog der Bürgermeister aber eine Kehrtwendung und verkündete mit Stolz, dass manfür eine neue Minigolfanlage beantragt habe. Plötzlich sah die Planung der Fläche östlich von der Tennisanlage wieder ganz anders aus. Zwischendurch beteiligte sich die Stadt Bad Lauterberg an der Radio-Aktion für einen neuen Spielplatz. Zwar verpasste man den Siegerpreis, doch der Wunsch eineswurde geweckt. Der Erfüllung dieses Wunsches hat sich der Kinderschutzbund nun angenommen und engagiert sich in lobenswerter Weise dafür. Doch bis heute steht noch nicht fest, welche Spielgeräte bezahlbar sind und wieviel es letztlich sein werden.Nun ja. Dass während derdieeinenauf Verlegung derund desgestellt hatte, macht doch bei dem Hin und Herr, welches unser Bürgermeister bei der Planung unddes Minigolfplatzes veranstaltet hat,Jedem, der häufig unseren ehemals schönen Kurpark besucht, wird im Verlauf der vergangenen zwei Jahre aufgefallen sein, dass beide Angebote nicht oder nur im sehr geringen Umfang genutzt wurden. Folglich gibt es nur zwei sinnvolle Möglichkeiten, entweder verlegen oder zurückbauen. Diehat den Vorschlag der CDU aufunterstützt. Nicht mehr und nicht weniger.Ob der Platz östlich des Tennisclubs für eine angedachte und auch sinnvolle Erweiterung des(ca. bis auf Höhe des Verlobungssteines) ausreicht, das sollte von der Verwaltung geprüft und ermittelt werden. Diesen Prüfauftrag hatten die Ratsmitglieder der Gruppe SPD/Schenkauch mehrheitlich in ihren Reihen mitgetragen. Sowohl im Bauauschuss und im Rat sprachen sie sich nicht gegen denFraktion aufaus. So wurde dieser Antrag auch letztlich vom Verwaltungsausschuss zur Annahme empfohlen.Ein Ergebnis des vor einem halben Jahr in Verbindung mit der Verlegung erteilten Auftrags wurde bis zum heutigen Tage dem Rat oder seinen zuständigen Ausschüssen von der VerwaltungDie WgiR weißt deutlich daraufhin, dass die Behauptung des Bürgermeisters; „Nachdem es eine neue Mehrheit aus CDU und WgiR im Rat gab, sei der Plan umgestoßen worden.“, den Tatsachen so nicht entspricht. Eine Gruppierung aus CDU/WgiR gab es im Oktober 2017 noch gar nicht. Erste Gespräche wurden erst im Dezember 2017 nach demum den Bühberg aufgenommen.Es wäre gut und sinnvoll, wenn sich der Bürgermeister und die SPD endlich für eine guteundunseres Kurparks einsetzen würden. Es ist aus Sicht der WgiR wenig überzeugend, wenn die SPD versucht sich durch solche Presse-Aktionen als Kümmerer darzustellen und gleichzeitig wichtige Punkte vernachlässigt. Bänke, Baugrube, Mängel am Teich, Brücken, Hundekot –! Die WgiR Fraktion und auch die Ratsmitglieder der CDU und BI haben im Rat und in den Ausschüssen mehrfach auf die Mängel hingewiesen. Bisher leider ohne durchgreifenden Erfolg. Aber anstatt mit dafür Sorge zu tragen, dass diese Dinge in Ordnung gebracht werden, lädt sich die SPD lieber Hotelsbesitzer ein und diskutiert Dinge, die zumindest dem Rat noch gar nicht vorliegen.jedenfalls will der Rat niemanden und hat mit dem Verkauf eines Teils des Kurparks seinen Unterstützungswillen ja auch gezeigt.Bei all demdes Kinderschutzbundes für den Traumspielplatz sollten wir aber nicht vergessen, dass es in Bad Lauterberg noch mehr Spielplätze gibt und diese zum Teil schlimm aussehen oder gar nicht mehr genutzt werden dürfen. Groß- oder Traumprojekte zu initiieren ist einfach und zu klagen, wenn sie nicht so realisiert werden können, wie es sich die SPD und der Bürgermeister vorgestellt haben, auch. Doch wer kümmert sich ums Ganze? Ausgewogen und gerecht, sauber und ordentlich sollte es überall in der Stadt sein und nicht nur an bestimmten Orten. Dafür setzt sich die WgiR auch weiterhin ein.Fotos 1 bis 16: Mängel im Kurpark von Fritz Vokuhl