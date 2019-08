Jahreshauptversammlung Wählergruppe im Rat - Berichte der Ratsarbeit – Gesprächsrunde zur Fusion

Vorstandswahlen

nicht gerechnet. Das ist ein gutes Zeichen für die weiteren schwierigen Aufgaben, die die Wählergruppe im Rat bewältigen muss“, so die Vorsitzendeeingangs ihres Jahresberichtes.Überhaben an der Versammlung, die in derstattfand, teilgenommen. Wiegand berichtete, dass sich die WgiR nach der vor einem Jahr erfolgten Vereinsgründung über 50 beitragszahlende Vereinsmitglieder freuen kann, die sich zudem aktiv engagieren. Ferner ging sie auf Veranstaltungen ein, die für die nächsten Monate geplant sind. So kann sie sich vorstellen, dass Aktionen wie ein Neujahrsempfang oder Sommerfest, ein Angebot für den Ferienpass oder aber auch eine Säuberungsaktion nach Vorbild der WgiR-Aktion am Scholmwehr in 2016 vorgenommen werden. Die bisher in allen Stadtteilen stattfindenden Info-Stammtische, sollten auch in Zukunft durchgeführt werden. Vorgeschlagen wurde zusätzlich noch einals „echter Stammtisch“, immer im festen Rhythmus, zur gleichen Zeit und am selben Ort. Es soll kein Thema und kein Programm vorgegeben werden. Es geht darum zusammensitzen, sich auszutauschen und zu diskutieren. „Wir benötigen die Gespräche, um die Meinungen der Bürger zu erfahren. Die Kommunikation ist ein wichtiger Bestandteil unseres Vereins“, so Wiegand abschließend.Im Zuge der Versammlung waren turnusgemäß Vorstandswahlen durchzuführen, in deren Verlauf der geschäftsführende und erweiterte Vorstand überwiegend bestätigt wurde.erhielt genauso das Vertrauen, wie Schatzmeisterin. Alleinig der bisherige stellvertretende Vorsitzende Max Reister trat nicht mehr an und somit musste das Amt neu besetzt werden.erhielt dabei das Vertrauen der Versammlung. Beim erweiterten Vorstand gab es keine Veränderungen.sowie diesowiewurden bestätigt. Als Kassenprüfer fungierenund, die der ausscheidenden Ute Kruse folgt.Aus der Fraktion berichteteund nahm die Ratsarbeit aus Bad Lauterberg kritisch unter die Lupe. Er erinnerte an das“. Als die CDU nach der denkwürdigen Ratssitzung im Dezember 2017 um ein Gespräch bat, um eine mögliche Gruppenbildung auszuloten, war die Chance da, dieses Ziel zu erreichen. Nachdem man sich aufn verständigt hatte, begann die Zusammenarbeit der Fraktionen. Doch schon recht früh musste festgestellt werden, dass die Umsetzung und der ernsthafte Wille, diese drei Hauptziele auch gemeinsam zu erreichen, nicht recht funktionierte. Recht schnell lMitglieder der CDU-Fraktion wieder mit derund der. Als Beispiel nannte Hahn die Beschlüsse zum Traumspielplatz., so Hahn. Auslöser für die Auflösung des Gruppenvertrages waren die. Zum einen bei dem Zielanzustreben und zum anderen bei derDer Antrag der CDU auf Beendigung der Fusionsgespräche wurde von ihr zurückgezogen und die Amtszeitverlängerung des Bürgermeisters entgegen mehrfacher BekundungenFraktion mit getragen. Damit war klar, dass die CDU wieder auf ihren alten Kurs zurückgekehrt war. Die gutensind für sie halt doch angenehmer, als dievonund ein erforderlicherim Interesse der Einwohner unserer Stadt. Das aber passt nun mal nicht zur WgiR.Ein weiteres Wahlziel der Wählergruppe ist die. Nachdem es im Rat hin und her ging folgte, von der sich die antragstellende SPD sicherlich ein anderes Ergebnis erhofft hatte. Doch erfreulicherweise haben sich in Bad Lauterberg und in den Stadtteilen rundder Einwohnerausgesprochen.eit“, so Hahn weiter. Jedoch befürchte er, dass bei den Verhandlungen über einen Fusionsvertrag, die Einwohnerbefragung keinen Bestand mehr haben könnte. Es werden schon jetzt im Bad Lauterberger Rat Stimmen laut, die den jetzigen Stadtrat als einzigen Ortsrat für Bad Lauterberg in einer großen Einheitsgemeinde favorisieren.Breiten Raum nahmen dann Gespräche zu der möglichen Fusion mit Walkenried und Bad Sachsa ein. Dabei zeigte sich, dass eine Fusion viele zu klärende Unwägbarkeiten mit sich bringt. Ein Blick in die Haushalte und auf die Kosten würde sicher so manche Euphorie etwas dämpfen. Schließlich ist zu befürchten, dass die mögliche Fusion nicht nurals Nachteil mit sich bringen wird, sondern die Bad Lauterberger Einwohner dieder beidenmit schultern müssen. Die Steuer- und Abgabensätze müssen nach einer Fusionwerden. Diein Bad Sachsa und in Walkenried liegt mit 500 v. H. auf einem Landeshöchststand vergleichbarer Kommunen. In Bad Lauterberg beträgt der Grundsteuerhebesatz 410 v. H.. Dieliegt in Bad Lauterberg bei 380 v. H. und in den beiden anderen Kommunen bei 450 v. H.. Dies bedeutet, dass die Grund- und die Gewerbesteuer in Bad Lauterberg künftig aufmüssten. Von der Grundsteueranhebung wärenund auchbetroffen.Auch diewird sich dann für die Bad Lauterberger ungefähr verdoppeln, da sich ja die Gesamtschuldenlast der dann neuen Einheitsgemeinde gemäß der Haushaltsvorberichte aus etwa 6 Mio. € von Walkenried, 27 Mio. € von Bad Sachsa und 9,5 Mio. von Bad Lauterberg zusammensetzen wird. Das ist neben den weiteren in Bad Sachsa vorhandenen, z. B. bei der Holding, vorhandenen Problemen der Grund, warum die WgiR mindestensfordert.Besonders kritisch wurde angemerkt, dass im Gegensatz zu Walkenried und Bad Sachsa diederbis zum heutigen Tag nicht veröffentlicht wurden und nach Art des Bürgermeisters hinter verschlossenen Türen unter Ausschluss der Einwohner festgelegt wurden. Die WgiR kann verstehen, dass auch die Bad Sachsaer über das Vorgehen verärgert sind. Sie setzt sich für eine öffentliche Bekanntmachung und Aussprache über die Eckpunkte ein.Die WgiR wird sich weiterhin für eineeinsetzen. Es kann nicht angehen, dass der Bad Lauterberger Rat, der über kein entsprechendes Mandat der Wähler verfügt, bei einer so wichtigen Entscheidung, wie es eine mögliche Fusion ist, die EinwohnerInnen ausschließt. Daher wird sich die WgiR weiterhin für die Durchführung einer als verbindlich erklärten Einwohnerbefragung vor einer endgültigen Beschlussfassung im Rat über eine mögliche Fusion einsetzen. Sie hofft, dass die anderen im Rat vertretenden Fraktionen ihre ablehnende Haltung überdenken und im Interesse der Menschen und der Demokratie in unserer Stadt der Durchführung einer Einwohnerbefragung zustimmen. Aus Bad Sachsa ist zu hören, dass dort im Februar oderstattfinden soll. Dass die Bevölkerung neutral über den Fortgang der Fusionsverhandlungen informiert wird ist aus Sicht der WgiR eine Selbstverständlichkeit.Aus Bad Sachsa wird berichtet, dass das Land Niedersachsen und der Landkreis Göttingen sich zurgeäußert hätten. Es ist mehr alsdass Bad Lauterberg entwederwurde oder die Verwaltung wichtige Informationenweiterleitet. Die WgiR erwartet im Interesse aller Bürger eine schnellst mögliche Information durch Bürgermeister Dr. Gans.Um ein böses Erwachen zu vermeiden, schlägt die WgiR wie bisher zunächst eint vor. Das niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz sieht vor, dass die Gemeinden so bemessen sein sollen, dass die örtliche Verbundenheit der Einwohnerinnen und Einwohner gewahrt bleibt. Von Anfang an ehrlich zueinander und vor allem ehrlich zu den Bürgern sein, dann kann ein Zusammenwachsen beginnen und das erforderliche Zusammengehörigkeitsgefühl entstehen. Aus diesem Grund hält die WgiR den Weg über eine Interkommunale Zusammenarbeit für richtig und wichtig. Wenn sich die IKZ bewährt,gesprochen werden.Unter Punkt verschiedenes informiertedass er sich für die „Abschaffung von Straßenausbaubeitragssatzungen (STRABS)“ einsetze und an verschiedenen Veranstaltungen zu dem Thema teilgenommen habe. Die STRABS sei bereits in zahlreichen niedersächsischen Harz Kommunen abgeschafft bzw. werde nicht erhoben worden. In der Hälfte der Bundesländer, wie z. B. Thüringen, sei der Beitrag ebenfalls Geschichte. Er empfahl der WgiR und den Teilnehmern der JHV sich mit dem Thema zu beschäftigen und sich für die Abschaffung der STRABS in Bad Lauterberg einzusetzen. Die niedersächsische Initiative zur Abschaffung des Beitrags erwarte einen Ausgleich der Einnahmeausfälle durch das Land Niedersachsen. Das Ziel wird auch von anderen Mitgliedern der WgiR unterstützt.