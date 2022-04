Jahreshauptversammlung der WgiR – Neuwahl des Vereinsvorstandes

Bad Lauterberg. Nach mehr als zweijähriger Corona bedingter Zwangspause konnte die „Wählergruppe im Rat – Bad Lauterberg e.V. (WgiR)“ am vergangenen Wochenende (22.4.2022) ihre Jahreshauptversammlung im Gasthaus „Dreymann´s Mühle“ im Ortsteil Barbis abhalten. Als Überraschung für die überaus zahlreich erschienenen Mitglieder, wurden diese von der Vereinsvorsitzenden Julia Wiegand mit einem Glas Sekt und leckeren Kanapees begrüßt.

Wahl des Vorstandes

Mit einer Gedenkminute für das verstorbenewurde die Versammlung eröffnet. Wie Julia Wiegand in ihrem Nachruf ausführte, war Frank Bode 2016 zusammen mit vier weiteren WgiR-Abgeordneten in den Stadtrat eingezogen und wurde ua. zum stellvertretenden Bürgermeister gewählt. Mit Frank Bode verliert die WgiR einen beliebten und sehr aktiven Mitstreiter der sich im Verein, im Stadtrat, den Ausschüssen und Verbänden für die Bürger der Stadt uneigennützig einsetzte.Nach dem Neujahrsempfang 2020, so diein ihrem, mussten weitgehend alle öffentlich geplanten Veranstaltungen der WgiR, einschließlich der Stammtische in den vier Ortsteilen abgesagt werden. Trotz alledem hatte der Vorstand zusammen mit zahlreichen aktiven Vereinsmitgliedern und den Mandatsträgern alle Hände voll zu tun, denn wegen der geplanten Fusion mit Walkenried und Bad Sachsa wurdenorganisiert und dazu weit mehr als die erforderlichen Unterschriften gesammelt. Sehr ambitioniert wurde von der WgiR auch dergeführt, mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen in den Ortsteilen, der Hauptstraße, im Odertal und in der Aue. Den Abschluss bildete eineauf dermit musikalischer Unterhaltung derDer erwirtschaftete Erlös wurde den Flutopfern der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal gespendet. Der Einsatz hat sich gelohnt, soabschließend, dennwurden erneut errungen, in allenbekam diejeweils die, neun WgiR-Mitglieder holten ein Ortsratsmandat undwerden von dergestellt.Einen recht positiven Bericht konnte auchabgeben, denn sowohl im Jahr 2019, wie auch 2020, konnte der Kassenendbestand erheblich gesteigert werden. Mit einem guten Finanzpolster konnte so in den Wahlkampf gestartet werden. Allerdings war sich der Vorstand einig, dass man die Wahlwerbung bis auf wenige neue Plakate, einem Informationsflyer und einer Anzeige zum Jahresendekann. Da auch durch die Eigenleistung vieler einzelner Mitglieder die Wahlwerbung selbst verteilt wurde, konnten weitere Mittel eingespart werden.stellte zudem klar, dass der gute Kassenbestand allein durch die Mitgliederbeiträge nicht zusammengekommen wäre, vielmehr habe man dies dankenswerterweise durch Wahlkampfspenden verschiedener Mitglieder erreicht. Unter dem Beifall der Versammlung wurde diesen Spendern nochmals herzlich gedankt.Die Prüfung der Kasse, so erläuterte, erfolgte für den Zeitraum 2019 bis Ende 2021 am 1.12.2021. Alle Belege waren vollständig vorhanden, zudem wurde die Kasse hervorragend geführt, worauf der Kassenprüfer die Entlastung der Schatzmeisterin und des gesamten Vorstand beantragte. Diesem Antrag wurde einstimmig stattgegeben.Bei der Wahl deswurde erneutals Vorsitzende vorgeschlagen und erhielt das einstimmige Votum der anwesenden Mitglieder. Zum neuenwurde einvernehmlichgewählt. Auchwurde einstimmig wiedergewählt.Mit einem Blumengruß wurde die bisherige, die jetzt im Ortsrat Bartolfelde ein Mandat bekleidet, aus ihrem Amt entlassen. Als neuewurdeeinstimmig gewählt. Neu im erweiterten Vorstand ist zudemder alsfungiert. Dieim Stadtratundgehören zudem als Beisitzer den erweiterten Vorstand an. Neben Josef Riedel als 1. Kassenprüfer wurdeals 2. Kassenprüfer gewählt.Weiterhin berichteten der WgiR-Fraktionsvorsitzende Volker Hahn sowie die Ratsmitglieder Achim Sommerfeld und Harald Liebau aus der Fraktion, über deren Ausführungen in einem weiteren Bericht informiert wird.Pressemitteilung Nr. 8 der Wählergruppe im Rat vom 23.04.2022