Jahreshauptversammlung der Bürgerinitiative Bad Lauterberg e.V. - 40 Jahre mit und für die Bürger der Stadt

BI wird 40 Jahre - Feierstunde in Planung

Inkonnte dieihre diesjährige gutbesuchte(25.04.2015) im Hotel Riemann abhalten.Wie sowohl der Vorsitzendeund Stellvertreterzu Beginn der Versammlung ausführten, hat sich nach derder Führungsmannschaft und der Beiräte im letzten Jahr eineundentwickelt. Wie dazu der weitere stellvertretende Vorsitzendein seinem umfangreichen Tätigkeitsbericht ausführte, wurden von den Fraktionsmitgliedern in der neuen Ratsperiode mehrerean den Bürgermeister und eine Reihe vonzur Beschlussfassung an den Stadtrat erarbeitet. Wie Klaus Richard Behling dazu ergänzte, gibt es zwar in derkeine offizielle Gruppenbildung mehr von SPD und CDU, es könnte aber fast vermutet werden, dass es weiterhin eingemeinsamesgibt. Dieses, so Behling, sogar mehrfachdieder Wünsche der Bevölkerung. Als Beispiel nannte er das bereits 26.11.2015 einstimmig vom Stadtrat befürworteteauf derdurch Barbis und Osterhagen. Obwohl bei diesem Fahrverbot natürlich der gesamteausgenommen sein sollte, lediglichwollte man treffen, womit keinerlei Nachteile für Firmen, Betriebe und Gewerbetreibende zu befürchten waren, knickte die Ratsmehrheit von SPD und CDUihrer einstigenein. Durch Einwände nur einiger Gewerbetreibenden wurden die Anträge der BI und der WgiR zur Umsetzung des Fahrverbotes letztendlich abgelehnt, womitweiterhin dem unnötigen Verkehrslärm und Luftschadstoffen ausgesetzt sind. Ähnlich, so der Bi-Vorsitzende weiter, verhielt es sich auch bei der von der BI geforderten erneutenin der nun weitgehend fertiggestellten Grundschule Am Hausberg. Hatte man noch auf einer Ratssitzung zu der erneuten Überprüfung Zustimmung signalisiert, daund aufwendigerweiterhinundvon mehreren Personen im Keller der Schule festgestellt wurde. Mit zehn zu neun Stimmen wurde dann jedoch bei der nächsten Ratssitzung,jeglichergeht es doch um die Gesundheit der Kinder, eineabgelehnt. Wie bereits angekündigt, hat sich daraufhin diedurch einen anerkannten Sachverständigen beraten lassen und inzwischen einebei derdes Landkreises eingereicht. Durch eventuelle vorhandene Schimmelsporen könnten, das, oder auchdes, erheblichen gesundheitliche Gefahren ausgesetzt sein, die möglichweise erst nachzuführen.Kritik gab es außerdem von den BI-Mitgliedern am neuen. Zwar schätze man seine umsichtige und zügige Sitzungsleitung, verstehe aber nicht, wieso er auf der Jahreshauptversammlung seiner Partei, die Vielzahl der von BI erarbeiteten sinnvollen Anträge zum Thema machte.Auch künftig, so die, wird man sich an den Wünschen Bürger orientieren und entsprechende Anträge erarbeiten und einbringen. Unterstützung wurde auch dendersignalisiert, die unter demzu leiden haben.In diesem Jahr kann diefeiern. Planungen für eineden Sommermonaten mit den Bürgern der Stadt werden derzeit vorgenommen. Fest steht bereits der Termin für die diesjährige, die am Freitag, den 30. Juni, 14 Uhr, im Kurpark stattfinden wird. Zunächst werden die Ferienpasskinder zu einer Besichtigung des Besucherbergwerkesund anschließendauf dasvon der BI Bad Lauterberg eingeladen.