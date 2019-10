Info-Abend der "Wählergruppe im Rat" - riesiges Informationsdefizit festgestellt

Geplanter Rathausverkauf

Bei der Bevölkerung gibt es in Bezug aufein riesigesDieses wurde besonders beim jüngsten Info-Abend der „Wählergruppe im Rat (WgiR)“ deutlich, denn für die über 70 Besucher mussten noch zu den vorhandenen Sitzplätze der „Martins-Kirche Osterhagen“ weitere Stühle hinzu gestellt werden.Nach einer herzlichen Begrüßung durch die Vorsitzende der WgiR Julia Wiegand leitete sie sogleich zu den angekündigten Sachthemen über.Keinesfalls, so der Fraktionsvorsitzendeist die WgiR. Häufig aber werde versucht, diesen Eindruck in der Öffentlichkeit entstehen zu lassen. Doch vielmehr versuche seine Fraktion, stets den geplanten Beschlüssen auch einevorausgehen zu lassen, um so eine größtmögliche Transparenz und Teilhabemöglichkeit für die Einwohner zu erreichen.Gerade der geplante Verkauf von städtischen Grundstücken beim Rathaus, in deren Zusammenhangvom Bürgermeister und der Verwaltung im geforderten und beantragten Maße informiert wurde, bestätige die Notwendigkeit. Zu Recht habe eine Welle der Empörung eingesetzt und Gott sei Dank auch eine Reaktion ausgelöst. Ohne diese Empörung hätte es wohl keine Vertagung gegeben und die Vorgaben aus dem Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz, der Hauptsatzung der Stadt und dem Baugesetzbuch wären schlichtweg ausgeblendet geblieben und nicht konsequent im Sinne der Bürger angewandt worden. Nach der Vorstellung eines Investors im Bauausschuss, der einen Einkaufsgebäude für EDEKA auf den städtischen Grundstücken errichten möchte, sollte direkt doch in einer nichtöffentlichen Sitzung des Rates sofort und nochder öffentlichen Ratssitzung der Verkauf beschlossen werden.Die Frage, ob der Bau eines riesigen Edeka-Marktes auf demim Mittelpunkt der Stadt überhaupt sinnvoll ist, die sollte weder durch ein, nochwerden. Auch die Tatsache, dass es noch andere Investoren mit Planungen für Wohn- und Geschäftshäuser gibt, darüber wollte der Bürgermeister scheinbar gar nicht informieren. Eine derartigeverurteilt dieentschieden und hatte deshalb auch sofort beantragt, den Beschlussantrag der Verwaltung in der nichtöffentlichen Sitzung nicht zu behandeln. Das sich plötzlich noch ein weiterer Investor gemeldet haben soll, ist sehr erfreulich, doch darf es nicht über die Tatsache hinwegtäuschen, dass wieder einmal hinter verschlossenen Türen Absprachen gelaufen sind und derenvermutlichauch beschlossen worden wäre.Das öffentliche Parkplätze für Besucher des Kurhauses, des Kurparks oder des dann evtl. neuen Rathauses, für die bislang immerhin über 20.000 € pro Jahr an Parkeinnahmen eingenommen wurden, verschwinden werden, auch darüber wollte die Verwaltung im Finanzausschuss gar nicht mehr reden. Mithin, soabschließend zu diesem Thema:Nicht unbegründet ist die Sorge, sodass der Edeka-Markt in Barbis nach Umsatzrückgängen durch Konkurrenz aus eigenen Hausewird. Bereits 2017 hat dies die Edeka-Zentrale auf Nachfrage mitgeteilt und deshalb dendes Marktes nur bisverlängert.Pressemeldung dervom 13.10.2019 (Teil1)