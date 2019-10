"Gefährdet Bebauungsplan Status von Bad Lauterberg als Heilbad?" - Stellungnahme der Wählergruppe im Rat (WgiR)

NICHT

Und jetzt das!

Nach derin der kreisweit erscheinenden Tageszeitung" gibt hierzu diefolgende Stellungnahme ab:Dieist entsetzt darüber, wiedie Verwaltungsspitze im Zusammenhang mit wichtigen Baumaßnahmen in unserer Stadt agiert. Schon bei der Beschlussvorlage zum Verkauf städtischer Grundstücke in Verbindung mit unserem Rathaus wurde von der Verwaltung nurinformiert und nur einem favorisierten Interessenten die Gelegenheit gegeben, dem Rat seine Planungen vorzustellen. Dies geschah in dem, dass esInvestoren gab. Dies allerdings erfuhren die meisten Ratsmitglieder erst durch eine verwaltungsfremde E-Mail. Das plötzliche Auftauchen eines weiteren, neuen Kaufinteressenten kann und darfüber dieInformationsweitergabe deshinwegtäuschen.Schon wieder werden dieund auch derüber wichtige Rahmenbedingungen von einer außenstehenden Person informiert. Ob die angeführten Bedenken der Architektin Frau Hoffmann zutreffend sind oder nicht, sie hätten imund imauf den Tisch gelegt und angesprochen werden müssen.Die Verwaltung hat die Ratsmitgliederauf Bestimmungen hingewiesen, die möglicherweise dender Stadt gefährden können. Ohne Informationen konnte keinstattfinden - mithin auchzur geplanten Bebauung am Kurpark geäußert werden.Warum passieren in Bad Lauterberg im Zusammenhang mitundimmer wieder solche unverständlichen Dinge?Dieversteht es nicht, warum die Verwaltung die Öffentlichkeit und den gesamten Rat nicht im größtmöglichen Umfang übern informiert. Allein die Tatsache, dass die Bad Lauterberger Bürger ihr Stadtbildund vor allem, müsste sie doch zu einem veränderten Handeln veranlassen. Zudem sollte sietunlichst vermeiden!, Fraktionsvorsitzender der WgiRPressemeldung der Wählergruppe im Rat vom 18.10 2019