Gedenkstätte provisorisch herrichten

Leserbrief zu dem Bericht in der im Altkreis Osterode erscheinenden Tageszeitung vom 7.11.2020 „Kriegsgräber-Gelände bleibt abgesperrt“

Zurecht ist Frau Elisabeth Pilz enttäuscht und verärgert, dass seit mehr als einemdieauf demwegen lockerer Wegplatten abgesperrt ist. Ein stilles Gedenken an diedesund das Niederlegen eines Blumengrußes ist damit zumin diesem Jahr nicht möglich.Auch wenn eine Grundinstandsetzung teuer ist und dafür Mittel bei derseit Juni 2020 beantragt sind, so hätte man problemlos die lockeren Wegplatten mit Kräften des Bauhofes zunächst einmal provisorisch neu verlegen können. Hat doch diedievon der Kriegsgräberfürsorge übernommen unddafür sogarMan muss es nur wollen, denn am fehlenden Geld kann es kaum liegen - sind doch seit über zwei Jahren z.B. Gelder für die dringende Reparatur der Freundschaftsbrücke oder dem Abriss der desolaten Stahlgrabenbrücke im Philosophenweg im Haushalt eingeplant. Wie man bei diesen angeblich dringenden Vorhaben sieht, hat sich auch hier37431 Bad Lauterberg