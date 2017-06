Einladung und Kurz-Stellungnahme des GEW-Ortsverbandes zum Ausklang des Schuljahres 2016/17

. In den vergangenen Jahren hat dermit der Einladung zur Schuljahresabschluss-Wanderung stets eine ausführliche Stellungnahme zur Situation in den hiesigen Schulen und anderen Bildungseinrichtungen verbunden. Dieses Mal fällt sieaus, denn der Vorstand fragt sich: „Wie lässt sich noch eine, in der die weiterführende Schule in Bad Lauterberg, die, die potenzielle Ausweichschule in der Bahnhofstraße aber sinnfrei vom Altkreis an die Stadt verschenkt worden ist, als Schuleund ein Gebäudeteil vielleicht einmalderzur Verfügung stehen wird? Wie soll man noch sinnvoll Stellung nehmen zu einer, als deren Ergebnis nun ein nach allerlei Umbau und Anbaudasteht, die für den Sommer vergangenen Jahres schon erträumte Inbetriebnahme aber auch jetzt noch immer nicht absehbar ist, derweil derin der Bahnhofstraße durch dennur noch eine Frage der Zeit ist? Oder soll man etwa erneut zu erklären versuchen, warum in Niedersachsen vor etlichen Jahren die Kapazitäten für die Lehrerausbildung in den Universitäten so eingeschmolzen wurden, dass jetzt frei werdende Lehrerstellen nicht mehr besetzt werden können?“Auch wenn dieam Rande der Sprachlosigkeit wandeln, wollen sie das Schuljahr wieder gemeinsam ausklingen lassen. Der GEW-Ortsverband Bad Lauterberg / Bad Sachsa, lädt nun alle Mitglieder, im Dienst aktive wie Ruheständler, zum geselligen Ausklang dieses anspannungsreichen Schuljahrs auf dem Hausberg ein. Am Mittwoch, dem 21. Juni, trifft man sich um 18.30 Uhr oben auf dem Weinberg zum gemeinsamen Aufstieg zum Hausberg-Restaurant. Anmeldungen bei Gabriele und Frieder Berndt sind erwünscht, um dem Gastwirt die Planung zu erleichtern.