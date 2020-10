Die hinterlistigen Aktionen haben ihren Grund !! 

Beim Bürgerbegehren mitmachen

Wie aus den Kreisen der Verwaltungsspitzen bekannt wurde, sollen noch in diesem Jahr die Beschlüsse für diezwischen Walkenried und Bad Lauterberg gefasst werden.Erstvon SPD und BI in der Zeitung, die dazu auffordertenfür einen Bürgerentscheid zu unterschreiben. Jetzt soll die Herausgabe einer, von der Verwaltung in Auftrag gegebenen (schön) gestalteten Broschüre mit einer Meinungsumfrage auf Kosten der Steuerzahler folgen. Wobei in der Meinungsumfrage quasi die Antworten bereits vorgegeben sind. Komisch ist hier, dass eine Bürgerbefragung, bei der Regeln zu beachten gewesen wären, schon im Vorfeld abgelehnt wurde. Dann ganz schnell eine, an der real nur 20 Personen austeilnehmen können und Fragen „nur“ über das Internet möglich sind. Mehrbraucht unser Bürgermeister nicht,Aber jetzt wurde das Ziel dieses seltsamen Treibens bekannt.Bad Lauterberger Bürger*innen – es läuft wieder nach dem bekannten und ja schon in Verbindung mit dem Ratshausverkauf durchgezogenem Muster. Alles möglichst hinter verschlossenen Türen verhackstücken, dann einemit wohlwollender Presse und danach einen Ratsbeschluss im Schnelldurchlauf.! Das hat unser Bürgermeister gesagt, als es um den Zukunftsvertrag ging. Damals war er nicht einmal bereit dazu, die Rendite für einen Zukunftsvertrag mit der für eine Fusion gegenzurechnen. Heute will er davon nichts mehr wissen. Heute braucht er wieder dringend Geld, um diebei der Grundschule, der Lutterbergschule und dem Rathaus, sowie aus dem Verkaufsverlust beim Schickertgelände noch irgendwie zu überdecken.Doch dazu werden noch die Mindereinnahmen aufgrund der Corona-Pandemie kommen. Eine Sondersitzung des Finanzausschusses und eine Haushaltssperre, wie von der WgiR angeregt, wurden abgelehnt. Was uns in den nächsten Jahren noch an Problemen bevorsteht, unser Schwimmbad lässt grüßen, das ist unvorhersehbar und wird schwer zu schultern sein. Mit Blick auf die ohnehin schon drohenden Schwierigkeiten sich gerade jetzt noch weiter zu verzetteln, das ist riskant und unvernünftig! Die Bürger*innen habe hohe Erwartungen, die nicht zu erfüllen sein werden. Das zieht Enttäuschungen nach sich, fördert aber keine Gemeinsamkeit und keine Verbundenheit. Die Kreisfusion lässt grüßen.Warum nur dürfen wir nicht langsam zusammen kommen? Warum muss (schon wieder) alles schnell gehen? Die Antwort ist klar, weil anders ein SPD Bürgermeister es schwer haben könnte, sich im Sattel zu halten.Jetzt wird es sehr darauf ankommen, ob die Ratsherren vonzu ihrem Wort stehen. Noch in der letzten Ratssitzung haben sie gesagt, dass sie einen Bürgerentscheid wollen.Auf derist das zu unterschreibende Formular für das Bürgerbegehren unter folgenden Link (www.WgiR.de oder http://www.wgir.de/images/2020-08-09%20Unterschrif... (1).pdf) zu finden. Einfach ausdrucken, unterschreiben und bei einem der Ansprechpartner oder an den Unterschrifts-und Infoständen abgeben oder bei den Mitgliedern in den Briefkasten werfen.Pressemeldung der Wählergruppe im Rat e.V. vom 21.10.2020