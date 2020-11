Bürgerbegehren in Walkenried: Letzte Unterschriften abgegeben 

Stellungnahme der "Wählergruppe im Rat" zu den Fragen des Allgemeinen Vertreters des Bürgermeisters

Es ist doch immer wieder interessant, wie informativ und erhellendsein können. Schade nur, dass solche Gespräche, wie sie diedesin Walkenried,und der stellv. Verwaltungschef von Walkenriedgeführt haben, erst nach einem so langen Zeitraum und erst kurz vor einerstattfinden.Geradezuund auchsind da aber die Fragen von Herrn Wagner, welche konkreten Ideen die Organisatoren der Bürgerbegehren hätten, wobei er gleichausundansprach, wie es ohne Zusammenschluss weitergehen solle und wie die Kommunen weiter agieren sollen.Da könnte man ja den Eindruck bekommen, die Probleme seien erst vor kurzem. Was wurde den in der Vergangenheit getan, um dementgegenzutreten und so dem Problem des Einwohnerrückgangs zu begegnen? Warum wurde in den nichtöffentlichen Lenkungsgruppensitzungen insbesondere von der SPD und der BI das Verwaltungshandelnund Vorschläge der anderen abgetan?Ja, auch in Bad Lauterberg gibt es einen Bürgermeister, der mit einem alten Wahlkampfspruch:, angetreten ist. Doch kaum im Rathaus angekommen, begrenzt sich die Gestaltungskraft auf einen Zukunftsvertrag, deren bittere Sparzwänge die Bürger*innen zu tragen haben. Ende mit Gestalten und weiter ging es mit demdes Gemeineigentums.Wer hier den Bürger*innen unterstellt, dass die Meinung vorherrscht, das Geld müsse von oben kommen und man sein Agieren nicht selbst hinterfragen würde, der solle eine solche Kritik in den Räten und in seiner Verwaltung äußern, aber nichtvortragen.Sind das nicht genau diese Gremien, welche jetzt nach den Vorstellungen der Verwaltungschefs über eine Fusion entscheiden sollen? Und sind es nicht genau diese sogenannten Verantwortlichen, die seit Jahren nur an dendrehen und ebensondern vor sich hin verwaltet haben? Ist es den Bürger*innen zu verdenken, dass sie von demgenug hat? Genug hat, zumal ihnen aufgrund der Corona-Pandemie ja schon wiederins Haus stehen.Sehr interessant ist aber, dass dererklärt, dass finanzschwache Kommunen, die nicht über genügend Haushaltsmittel verfügen, vom Bund über das Land Niedersachsen z.B. durchmit Finanzhilfen unterstützt werden. Warum aber stehen dann diese Bedarfszuweisungen in der Aufrechnung alsWarum wurden die Gelder nicht, wie in deraus derund vor allemgestrichen?Auf diees habe vonderderkonkrete Ideen gegeben, wie es ohne Zusammenschluss weitergehen könne, möchte dieantworten, dass es ohne eine gewachsene Gemeinschaft auch nicht gehen wird. Aber die Gemeinschaft, die Identifizierung mit dem Ort, der Heimat, der Tradition und Kultur wird doch eher durch eine aufgedrängte Fusion zerstört, aber nicht gefördert. So jedenfalls lassen sich die fehlenden Feuerwehrleute in der Zukunft nicht für ein Ehrenamt begeistern!Die Iundsie gibt es doch! Gern erinnern wir an dieund denderund dabei an eine bessereAuch die Schaffung von, woundkann. Aber auch an den Erhalt unseres gesunden Klimas, der Natur – dem Wald und daran, dass Umweltschutz in einem Einklang mit dem Menschen und einer wirtschaftlichen und touristischen Entwicklung stehen sollte.Eineder Verwaltungen auf der Basis einer IKZ, also einerwurde von uns immer wieder angesprochen und ist auch eine gute Idee.Pressemeldung Nr. 74 der Wählergruppe im Rat vom 14.11.2020Foto: Bernd Jackisch