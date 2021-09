BI Bad Lauterberg spendete für Guten Zweck

250 EUR

unter dem Motto "Bürger helfen ihrer Stadt" lokale Projekte in Bad Lauterberg. Der Sache treu bleiben und ein Projekt vor Ort unterstützen, so die Idee des Vorstandes derBereits vor Beginn der Corona-Pandemie sammelte dieSpenden für den Erhalt und die Rettung des Bad Lauterberger Bismarck-Turmes. Durch diese Straßensammlungen in der Bad Lauterberger Hauptstraße kam zunächst ein dreistelliger Geldbetrag zusammen, welcher dem HARZKLUB Zweigverein Bad Lauterberg, als Träger des Turmes, bereits übergeben wurde ( die örtliche Presse berichtete ). Weitere Sammlungen waren pandemiebedingt so nicht mehr möglich. Um diesem beschrittenen Weg eine weitere Pforte zu öffnen, entschloss sich der Vorstand derzu einer weiteren Spende, welche durch den geschäftsführenden BI-Vorstand um Klaus Richard Behling, Rainer Eckstein und Wilfried Spillner, in der vergangenen Jahreshauptversammlung des Harzklubs Bad Lauterberg, an dessen Vorsitzenden Klaus Wiedemann, übergeben werden konnte. Der überreichte Scheck derhatte einen Geldwert von nochmalsund dient einer Aufstockung zu der bereits durch dieeingesammelten Geldsumme zum Zwecke der Restauration des Bismarck-Turmes. Natürlich haben wir leider keine überörtlichen Geldgeber und hätten das Geld auch für Wahlkampfzwecke einsetzen können, da wir als politische Wählergruppe ja auch für die Kommunalwahlen kandidieren, so BI-Vorsitzender Behling. Aber wir haben uns, unter Anderem, auch für die Weiterverfolgung dieses Zieles einsetzen wollen. Für den Erhalt eines historischen Bauwerkes, eines örtlichen Naherholungszieles mit Gastronomie und eines Besuchermagneten für unsere heimische Bevölkerung, als auch Besucher unserer Stadt. Viele zeigten sich erfreut, wie dasauch an seinem Wahlkampfstand in der Bad Lauterberger Hauptstraße erfahren durfte. Die nun weiterhin auf uns eingehenden, positiven, Reaktionen veranlassen uns, auf diesem Weg, noch einmal ein herzliches Dankeschön an alle Spender, Unterstützer und nicht zuletzt die sammelnden BI-Mitglieder zu übermitteln.