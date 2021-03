Beliebtes Ausflugsziel vieler Gäste, Einwohner und Vereine dem Erdboden gleichgemacht - Grillplatz Augenquelle wurde still und heimlich abgerissen

Bad Lauterberg(bj). Ein Stück Bad Lauterberger Geschichte ist Ende der vergangenen Woche (12.3.2021) einmal mehr still und heimlich beseitigt worden. Mit dem Komplettabriss des Grillplatzes Augenquelle hat die Verwaltung ein beliebtes Ausflugsziel vieler Gäste, Einwohner und Vereine dem Erdboden gleich gemacht.

Baugleiche Grillhütte steht in Barbis an der „Alten Warte“ und wird vom Harzklub Barbis gepflegt

Verwahrlosung zeichnete sich schon vor Jahren ab

Geplant und gebaut wurde der Grillplatz Ende der 70er-Jahre unter der Regie von, der 1977 das Amt desübernommen hatte.war derzeit. Während die Planungen der Grillplatzanlage einstdurchführte, setzte dieden Bau der Holzkonstruktionen um. Gemeinsam mit den Mitarbeitern des städtischen Bauhofes wurden dieerrichtet. Zusätzlich bauten die angehenden Forstarbeiter waldseitig des Platzes gelegen einenmit einem großen hölzernensowie zahlreiche. Jede der drei Schutzhütten erhielt einen großen aus. Der komplette Bau der Anlage war seinerzeit recht, da die Kurverwaltung lediglich für dieaufkommen musste. Die Anlage erfreute sich großer Beliebtheit beiundAuch endetender Kurverwaltung und verschiedener Kurheime dort zum Teil mitund einer. Es gibt kaum einen Einwohner der Stadt, der nicht mit seinen Kindern oder als Gast einer Vereinsfete die Anlage besucht hat. Es war nicht nur an warmen Sommertagen eine Freude sich dort aufzuhalten, während die Kinder sich an den Spielgeräten zu erfreuen.Den Schlüssel der Anlage konnten sich die Nutzer der Anlage bei der Kurverwaltung abholen. Deren Mitarbeiter kontrollierten auch jeweils, ob die Gäste der Anlage allesund ihrenmitgenommen hatten. Mindestens alle vierzehn Tage, so der einstiegehabe er selber die Schutzhütten in Augenschein genommen und gegebenenfalls Mitarbeiter mit Instandsetzungsarbeiten betraut.Ursprünglich, so, wollte man sogarauf der Anlage aufbauen. Um jedoch die Besucherzahl der Anlage ein wenig zu begrenzen, habe man davon Abstand genommen und die vierte Schutzhütte demübergeben. Dieser hat die Schutzhütte, ebenfalls mit einem aus Naturstein gemauerten Grill an dererrichtet.wurde die Anlage dortmit rund 400 Gästen. Die Schutzhütte erhielt zum Ehren des dortigenden NamenAuch heute noch, nach über vierzig Jahren, so derist das Gebäude bei regelmäßiger Pflege in einem. Im Laufe der Zeit habe man lediglich die ursprüngliche Dachkonstruktion modifiziert und vergrößert, damit die tragenden Holzkonstruktionen besser gegen Feuchtigkeit und Fäulnis geschützt sind.Bereits kurze Zeit nachdem im November 2011 Dr. Thomas Gans das Amt des Bürgermeisters übernommen hatte und auf seineder einstigeaufgegeben und in dieintegriert wurde, zeichnete sich diedes beliebtenab. Bei weiteremkonnte sich der Bauhof nicht mehr um eineundkümmern. Auchdie Anlage immer häufiger, sodass dort mehrfach Privatpersonen, unter anderem auch, mehrfach säckeweise dort Müll aufsammelten.Sicherlich gibt es für den kompletten Abriss der drei Grillhütten auchdenn wenn man nur wollte, hätte man die Dach-und Holzkonstruktionen mit überschaubaren Mitteln, zumindest von ein -oder zwei Grillhütten, sanieren können. Auf jeden Fall hat die Stadt die Anlage im Laufe der Zeit ebenso vernachlässigt undauch. Hier sei beispielhaft das derzeitige Rathaus, Rathaus Barbis, Stadthaus Ahnstraße, usw. genannt.