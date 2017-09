Alle sind für Ortsräte - gut besuchter Stammtisch

Barbis. WgiR-Vorsitzende Julia Wiegand eröffnete im Barbiser Gasthaus „Olympia“ den 2. Stammtisch(15.09.2017), zu der sie zahlreiche Bürger begrüßen konnte. Darüber hinaus war sie sehr erfreut, dass mit dem Landtagskandidaten Andreas Körner, dem stellvertretenden Bürgermeister Erik Cziesla (beide CDU) , dem ehemaligen Landrat Klaus Liebing (SPD) , die Ortsratmitglieder Frank Kellner (Steina) und Rainer Gropengießer (Hörden) sowie Klaus-Richard Behling und Bernd Jackisch von der Lauterberger Bürgerinitiave ein Austausch von Informationen überparteilich stattfinden konnte.

Ortsräte - "Demokratie darf nicht an finanziellen Mitteln scheitern"

Doch zunächst übernahmdas Wort - Anträge zu einem Feuerwehr- und Untersuchungsausschuss standen auf der Agenda. Seitens der Brandschützer würde aber daran kein Interesse bestehen, so erklärte es der Bürgermeister in der Ratssitzung. Folglich zog die WgiR diesen Antrag zurück und hofft, dass die Gespräche um die Wehr und deren Standorte für alle auch ein gutes Ergebnis bringen werden, so Hahn. Auch beim Untersuchungsausschuss sollte eine Brücke zwischen den Fraktionen gebaut werden, um endlich über die aufgetretenen Fehler bei den Kostenexplosionen Klarheit zu bekommen und als Rat gemeinsam Entscheidungen treffen zu können. Volker Hahn wies noch einmal daraufhin, dass solchesich nicht wiederholen dürfen und die Fraktion der WgiR einenstellen wird.Hohen Stellenwert nahm das Themaein.griff die in der Öffentlichkeit verbreitete Summe von bis zu 100.000 Euro auf und kommt in seinen Berechnungen zu einemBetrag. Er geht von bis zu max. 30.000 Euro aus. Dabei teilte er mit, dass die im Antrag der SPD geforderte Kostenaufstellung, von der Verwaltungwurde und aufbasiert. Darüber hinaus sind in der Vorlage nurbeantragt worden und nicht die vom Bürgermeister initierten 6. Unnötig undist der Hinweis auf eine Vollzeitstelle. Bei geplantenpro Jahr benötigt man keine neue Vollzeitstelle, auch dann nicht, wenn andere Aufgaben vorgenommen werden müssen. Körner verwies darauf, das der Stadt Bad Lauterberg bei Anmietung von Räumenentstehen und begründete dies mit den örtlichen Begebenheiten wie Gasthäuser oder Vereinshäuser. Er schloss mit den Worten:Deshalb habe er auch nichts gegen eine Einwohnerbefragung. Diese müsse aber gut und objektiv vorbereitet sein.Anschließend berichtete(SPD) aus seiner über 40-jährigen tätigen Kommunalpolitik. Dabei stellte er wie Körner diein den Vordergrund und meinte, dass der Gewinn von Kandidaten eindarstellt. In dieser kleinsten demokratischen Einheit können Kommunalpolitiker auch für den Rat aufgebaut werden. Sie halten Kontakt mit den Bürgern und zur Verwaltung, können vielfältige Probleme innerhalb der Ortschaft selbstständig regeln. Sie sind Bindeglieder der Vereine, woraus ehrenamtliche Arbeit entsteht. Da die Vorteile überwiegen und Verwaltungsarbeit eher weniger als mehr werden würde, sei er einfürso Liebing abschließend.Auchaus Steina undaus Hörden schilderten zunächst den Ist-Zustand und deuteten an, dass die Kosten sichbewegen. Kellner zeigte auch die Vorteile auf, die darin begründet liegen, das die Ortsratsmitglieder Ansprechpartner für Bürger und der Presse sind, sie haben Mitspracherecht und sind Identifikationspersonen des Heimatortes. Als evtl. schwierig nannte er die Kandidatensuche.Seit fastfordern wir Ortsräte, soin seinem Eingangswort. Doch sie wurden stets von den Großen im Rat abgelehnt. Er warb für mehr Demokratieverständnis und fragte,dies in den anderenwürde. Die Wurzel der Ortsräte ist doch die Heimat und die BI sicherte weiterhin zu, sich für Ortsräte einsetzen zu wollen.fast die Erklärungen zusammen und kam zu dem Schluss, dass die Summe von 100.000 Euro für Ortsträte nicht realisierbar sei und in Anbetracht der heutigen vorgetragenen Zahlen ein Umdenken möglich sein kann. Auch er stellte fest, das uns, um eine vernünftige und ausgewogene Lösung zu finden.Eine Bürgerin fragte anschließend nach, ob es denn überhaupt erlaubt sei, mit dem Aufruf zur Befragung eine sound zudem nochzu verschicken.Zum Ende der Veranstaltung wurden noch die Themenundangesprochen. Doch in Anbetracht überwiegenden Interesses am Thema Ortsräte und demund der Verwaltung bei der Vorbereitung einer so wichtigen Befragung, kam kaum eine Diskussion darüber auf.So schloss auchmit den Worten, was auch immer uns diese Befragung bringen wird, aufgrund derund demdieses regionalen Themas für denwird der Rat es schwer haben, aus dem Ergebnis etwas Gutes zu machen.Pressemitteilung der WgiR vom 17.09.2017