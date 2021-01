Alibi-Informationsveranstaltung zur Fusion – ein reines Theaterstück 

Bad Lauterberg. Die Initiatoren der Bürgerbegehren in Bad Lauterberg und Walkenried, können sich glücklich schätzen, dass sie im Vorfeld der Online-Fusion-Werbeveranstaltung erkannt haben, um was für eine einseitig inszenierte Showveranstaltung es sich da gehandelt hat. Gleiches gilt für die Bürger, die einer Fusion skeptisch gegenüberstehen. Es hatte schon eine „besonderes Geschmäckle“, dass sie von einem bei der Kirche angestellten Geistlichen angerufen wurden, der einerseits den Jugendraum ins Gemeindehaus holen möchte und anderseits Statements für den Bürgermeister einholt.

Als Höhepunkt derist jedoch zusehen, dass die gesamte Veranstaltung nicht von einemgeleitet wurde, sondern gleich von dem ebenfallseingestellten Bürgermeister Dr. Thomas Gans selbst.Wen wundert es da, dass die ausgesuchten „bei den Einspielungen zum Teil sogar aufschauten und diewieder aufgriffen? So wurden z.B. alle Schwimmbadfans des Zorger Freibades aufgefordert, für eine Fusion zu stimmen.Komisch nur, dass die öffentlichenundschon langeund zu Badestellen umgewandelt, das großeamsogarwurden.Auch das Schwert der drohendenwurde wieder mehrfach ins Feld geführt. Doch wer "Die Themen des Tages:“ in der Zeitung gelesen hat weiß, dass dort „unter „Umfrage:berichtet wurde und dass ein solches Szenarium mit der Fusion nichts zu tun hat und in die Schublade „Corona“ gehört.Zudem wurde auch mehrfach wieder die Fusionsrendite von 7,1 Mio. Euro genannt. Da in ihrundaus vergangenen Jahren eingerechnet sind,Immerhin hat der Landkreis in der Veranstaltung ehrlich erklärt, dass er nur 5 Jahre auf seinen, durch die Fusion einsetzenden Vorteil verzichtet und im Bereich Kommunalaufsicht und Haushalt Personal einsparen möchte. Was dann wirklich als sogenannte Rendite bleibt sind die übrigen, erhöhten Schlüsselzuweisungen, die jedoch ab 2027 für Bad Lauterberg und Walkenried nicht einmal ein Prozent des Gesamthaushalts betragen.Sicher nicht gern musste Bad Lauterbergs Bürgermeister bei der Diskussion um die Abwassergebühren dann auch eingestehen, dass natürlich Walkenried, auchundan die, dembeitreten kann.Konkrete Aussagen welche Vorteile eine Fusion zur Bekämpfung und Umkehr des seit Jahren andauerndenbringen soll, blieben alle Diskussionsteilnehmer schuldig. Und auch der stellv. Bürgermeister von Walkenried und Bürgermeisterkandidat der SPD für Herzberg, Herr Wagner war sich nicht zu schade dafür, solche zukunftsweisenden Fragen lieber an die Bürger*innen zu richten, anstatt selber Vorschläge zu machen.Gern veröffentlichen wir auch noch einmal denzu der Informationsveranstaltung: (1) Informationsveranstaltung zur Fusion von Bad Lauterberg und Walkenried - YouTube, denn sicherlich wird die Heimatpresse im Sinne der Verwaltungen, wieder einmal nicht objektiv berichten.Pressemeldung der Wählergruppe im Rat vom 22.01.2021