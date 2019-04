Osterfeuer in Osterhagen am Querberg

wird dasr inamnach Einbruch der Dunkelheit entzündet. Den Aufbau des Feuers, welches in diesem Jahr eines dersein dürfte, organisiert wie immervom. Seniorist in diesem dasbeim Aufbau des Feuers dabei. Besucher des Osterfeuers am Querberg müssen sich ihremitbringen.Fotos: Archiv Bernd JackischBild 20 und 25Osterfeuer am Querberg 2016