Mut statt Schwermut - Benefizabend am Freitag, den 25. März 2022 im Kursaal Bad Lauterberg

Bad Lauterberg. Kunst tut Ihnen und denen gut, denen Sie helfen möchten.

Begleiten Sie uns zur Benefizveranstaltung in Bad Lauterberg im Kursaal am Freitag, den 25. März 2022, um 18:30 Uhr.



Lassen Sie sich von einem zweistündigen Bilderabenteuer inspirieren, das von live vorgetragenen Klavierkompositionen, Gesang, Texten und weiteren Überraschungen begleitet wird.

Auf einen schönen und erlebnisreichen Abend freuen sich:

wird am Flügel musikalisch den Anfang machen. Weitere musikalische Mitwirkende sindund das. Zum Abschluss werden dieund dasunter der Leitung vongemeinsam für passende Blasorchesterklänge sorgen.Zwei extra für diesen Abend vongefertigte Kleider im Stil der ukrainischen Mode kommen zur Versteigerung für den guten Zweck.Für die Veranstaltung wirderhoben, aber um eineDie Spendenaktion geht zugunsten der OrganisationMit Ihrer Spende wird vorrangig die notleidende Bevölkerung der Ukraine, insbesondere die Kinder, unterstützt. Am Abend steht eine Spendenbox zur Verfügung. Eine Spende ist auch via Überweisung mit dem Verwendungszweckmöglich. Benutzen Sie bitte folgende Kontonummer:DE72 3702 0500 0009 7097 00Movement - das bewegte Café im Kurpark Bad LauterbergSimon Burger, Jugendpastor in Bad Lauterberg und Bad SachsaJosé V. López de Vergara, Gesang & KlavierSandra Jürgens-Schrader, Cynderellas Welt, Bad LauterbergBuchhandlung Moller, Bad LauterbergDr. med. Cordula Sachse-Seeboth, Hausärztin in Bad LauterbergSalonorchester Con AmoreVera Hübscher-Wettig & Carsten Wettig, TVlokal, OsterodeOriginal Südharzer Blaskapelle LonauBlasorchester Sieber