Jahreshauptversammlung 2020 der Barbiser Straßen Musikanten - Vanessa Ott als neue Kapellmeisterin gewählt

Lust auf Blasmusik?

Am Freitag, den 24.09.2021, fand diederim Übungsraum im ehemaligen Rathaus in Barbis statt. Aufgrund der starken Einschränkungen des Vereinslebens im Jahr 2020 fiel der Jahresrückblick überschaubar aus. Als einziger Auftritt im Jahr 2020 konnte zum Hirschsilvester in den Jägerstuben aufgespielt werden. Danach kam das komplette Vereinsleben auf Grund der COVID-19-Pandemie temporär zum Erliegen. Während der längeren Zwangspause gab es hinter den Kulissen einige personelle Veränderung, welche bei den diesjährigen Neuwahlen offiziell ins Amt gewählt wurden:1. Vorsitzender:2. Vorsitzender:Kassenwart: JSchriftführer:Kapellmeisterin:Pressewart:Der Ausblick auf die kommenden Monate bleibt verhalten, als Highlight ist für den 3. Advent (12. Dezember) ein Tag der Musik mit den drei ortsansässigen Musikvereinen (Musikzug Freiwillige Feuerwehr Barbis, Fanfarenzug Barbis und Barbiser Straßen Musikanten) im Restaurant Olympia geplant. Hierzu laufen bereits die Planungen im Hintergrund und weitere Informationen folgen in Kürze.Egal ob kleines Blech (Trompete und Flügelhorn), großes Blech (Tenorhorn und Bariton), Holzbläser (Klarinette und Saxophone) oder Schlagzeuger, neue Mitmusiker sind bei uns herzlich willkommen. Geprobt wird jeden Mittwoch von 19:00 – 21:00 Uhr im ehemaligen Barbiser Rathaus (Barbiser Str. 59, 37431 Bad Lauterberg OT Barbis).Pressemitteilung der Barbiser Straßen Musikanten vom 9.11.2021