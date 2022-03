Winterwanderung des Südharzer Automobilclub im ADAC

Am Sonntag, 13.03.2022, trafen sich mehr als 50 Teilnehmer

des Südharzer Automobilclubs im ADAC um zum Gasthaus „Dreymanns Mühle“

in Barbis zu wandern.



In der Gaststätte stand ein deftiges Harzer Grünkohlessen mit Schmorwurst

für die Clubmitglieder bereit.



Der Vorsitzende Hans-Joachim Dietrich konnte bei dieser Gelegenheit einzelne

Programmpunkte für das Jahr 2022 vorstellen.

