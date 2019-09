im ADAC e. V. am 14.09.2019 zum Bismarckturm.Der Start des Ausfluges war an der Linde in der Schulstraße. Von dort aus ging esgemeinsam zum Bismarckturm.Am Bismarckturm angekommen, wurden vom ersten Vorsitzenden Hans-Joachim Dietrichim festlichen Rahmen langjährige Clubmitglieder geehrt.Anschließend verbrachten die Clubmitglieder beim Spanferkelessen einen gemütlichen Abend.