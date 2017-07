Ferienpassveranstaltung der BI – Besichtigung Scholmzeche – Kutschfahrt - Grillen

Wie in jedem Jahr, so beteiligte sich dieauch diesmal, am Freitag, 30. Juni, mit einer interessanten und abwechslungsreichen Veranstaltung am. Da ohne vorherige Kenntnis der BI aus Versehen oder mutwillig zum gleichen Zeitpunkt durch die organisierende Sachgebietsleitung Standesamt & Bürgerbüro der Stadt Bad Lauterberg eine weitere Ferienpassveranstaltung angeboten wurde, sahen sich die Vorstandsmitglieder der Bürgerinitiative veranlasst, auch kurzfristig KinderDies mitdenn die Führung durch dasmit dem erfahrenen ehemaligenbis auf den letzten Platz belegt. Wie der Stollenführer den interessierten jungen Gästen erläuterte, wurde der 1837 angelegteScholmzeche 1989 für Besucher geöffnet. Bei der Führung wurde auch derin dem früher Kupfererze abgebaut wurden, besichtigt. Dieser Teil, der bereits 1710-1718 in den Berg getrieben wurde, gehört zu den montanhistorisch wichtigsten Sehenswürdigkeiten dieser Anlage. Zu sehen waren hier verschiedene bergmännische Arbeitsplätze und Streckenausbauarten.Nach der fastführtedie jungen Teilnehmer auf einer kurzen Wanderung entlang der Oder und des unteren Scholbens und gab weitere Erläuterungen zur Geschichte Bad Lauterbergs. Vollgestopft mit interessanten Informationen wurde nach rund eineinhalb Stunden dasim Kurpark erreicht, wo für alle Teilnehmer leckereStärkung wartete. Doch auch damit war dienoch nicht zu Ende, denn derlud alle Teilnehmer noch zu kostenlosenmit demein. Hier mussten die jungen Veranstaltungsteilnehmer aber teilweise eine kleine Wartezeit auf sich nehmen, denn um alle Veranstaltungsteilnehmer mitzubekommen musstegleich drei Touren nacheinander durch die Kneippstadt fahren. Zum Schluss der diesjährigen Ferienpassveranstaltung dankte der BI-Vorsitzende Klaus Richard Behling allen, besonders jedoch demder seine schmucke Anlage für den Abschluss der Veranstaltung zur Verfügung stellte sowie demdie für eine reibungslose Versorgung der jungen Gäste sorgte.