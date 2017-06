14.000. Einsatz für Nordhäuser Luftretter in Bad Sachsa

Hintergründe zur Station Nordhausen

Hintergrundinformationen zur DRF Luftrettung

Nach aktuellen Schätzungen erleiden jedes Jahr rund 270.000 Menschen in Deutschland einen Schlaganfall. Wenn sich die gefürchteten Symptome wie Sprachstörungen oder einseitige Lähmungen zeigen, tickt die Uhr für die Betroffenen, ihr. Sie müssen sowie möglich in einer Spezialklinik versorgt werden. Die Luftrettung spart hier wertvolle Minuten.der Nordhäuser Hubschrauber der DRF Luftrettung, wird regelmäßig zu Schlaganfallpatienten alarmiert. So auch in der vergangenen Woche, als eine ältere Frau indringend notärztliche Hilfe benötigte. Die Untersuchung durch Hubschraubernotarzt und Notfallsanitäterin ergab deutliche Zeichen auf die gefährliche Gehirnerkrankung. Daher bereitete die Crew alles für den Transport in eine Spezialklinik vor und schloss die Patientin an die Überwachungsgeräte des Hubschraubers an. Wenige Minuten nach dem Start landete der Pilot bereits amund die Patientin wurde dem Team der zentralen Notaufnahme zur weiteren Versorgung übergeben. Der Einsatz war derzu dem die Station seit der Übernahme des Flugbetriebs durch die DRF Luftrettung imalarmiert wurde.Der mit einem Piloten, einem Notarzt und einem Notfallsanitäter besetzte Hubschrauber der DRF Luftrettung startet von der Station des Deutschen Roten Kreuzes am Südharzklinikum aus täglich von 7.00 Uhr morgens bis Sonnenuntergang zu Rettungseinsätzen. „Christoph 37“ wird in den Landkreisen Nordhausen, Harz, Goslar, Osterode, Eichsfeld, Kyffhäuser, Unstrut-Hainich, Sömmerda, Erfurt und Mansfeld-Südharz angefordert. Einsatzorte im Umkreis von 60 Kilometern erreichen die Besatzungen in maximal 15 Flugminuten.Die DRF Luftrettung setzt an 31 Stationen in Deutschland und Österreich Hubschrauber für die Notfallrettung und den Transport von Intensivpatienten zwischen Kliniken ein. Zur Finanzierung ihrer Arbeit ist die gemeinnützig tätige Organisation dabei auf die Unterstützung von Förderern und Spendern angewiesen. Infotelefon von 8.00 bis 20.00 Uhr: 0711-70072211. Mehr Informationen online unter www.drf-luftrettung.de oder www.facebook.com/drfluftrettung.Fotos: Archiv Bernd JackischBild 1 und 2 vom 1.7.2014Bild 3 vom 27.9.2006