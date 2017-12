In Altenburg...

Hier ist er: https://www.senf.de/online-shop/ Dort habe ich das Rauchsalz gefunden, was ich mal beim Handwerkermarkt in Freyburg gekauft hatte.In Romschütz gibt es eine ganz liebe Freundin, die heute den "Advent in den Höfen" in Naumburg besucht hat. Sie hat sofort angeboten, mir dieses Rauchsalz zu besorgen und es nach Naumburg mitzubringen. Dort haben wir uns dann getroffen.Ich bin etwas früher losgefahren, da ich noch in diesen Laden wollte: http://www.borisov-russpez.net/ Da kommen Erinnerungen auf. Früher - also viel früher - waren diese Läden so groß wie ein Supermarkt und wir nannten sie "Russenmagazin". ;-)Da ich nach dem Besuch dieses Ladens noch Zeit hatte, ging ich in einen der "Höfe", den man schon anschauen konnte. Geöffnet wurden sie alle um 13.00 Uhr. Auch davon habe ich einige Bilder gemacht.Dann wartete ich auf meine liebe Freundin, die - pünktlich wie ein Schweizer Uhrwerk - eintraf. ;-)Eigentlich hätte mir klar sein müssen, dass sie nicht nur mit dem Rauchsalz kommt.So, nun stand ich ohne was da - war ziemlich peinlich.Allerdings bleibt das nicht so... ;-)