Hochwasser, Baustellen usw.

Nun haben wir hier einige Baustellen. Eine davon ist die Baustelle am Wehr. Eine Stau- und Wasserkraftanlage soll dort entstehen - besser gesagt, hätte sie dort laut einem Artikel im Naumburger Tageblatt vom 27.09.2019 schon stehenLeider ist dies ein "NT+-Artikel", aber der Bildunterschrift kann man entnehmen, das sie 2019 in Betrieb hätte gehen sollen.... - ja, "hätte, hätte Fahrradkette"....Der nächste (NT+-Artikel) datiert vom 15.03.2020:Von der Schlauchanlage sieht man bis heute nichts.Auch die Bauarbeiten an der Radinsel sind nach wie vor nicht beendet, wobei diese doch schon Ende 2019 "Schnee von gestern" sein sollten:Die "freiwillige Zwangseingemeindung" (schaurig-schönes Wortspiel) hat den Einwohnern von Bad Kösen und den angrenzenden Dörfern bisher nichts als Nachteile gebracht.