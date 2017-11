Einfach mal wieder...

Das Backen eines Kuchens bringt einige Vorteile mit sich:1. Wenn das Wetter eigentlich gar kein Wetter ist und man schon mitten am Tag künstliche Beleuchtung einschalten muss, um überhaupt was zu sehen, ist Backen die beste Gelegenheit, das "Draußen" einfach auszuschalten.2. Wenn einem im Haus kalt ist, backt man einen Kuchen und es wird sofort kuschelig warm.3. Wenn man unter Depressionen leidet ("Wieso hast Du eigentlich Depressionen?"), kann das Backen eines Kuchens tatsächlich ablenkend wirken - ob es Unbeteiligte nun glauben wollen oder nicht (neulich gab es übrigens einen sehr interessanten Artikel darüber in der sogenannten "Rentner-Bravo").4. und Letztens - und am Wichtigsten: Wenn man einen Kuchen backt und weiß, dass sich bestimmte Menschen, die man liebt, sich darüber freuen und ihn genießen.