Ich weiß nicht genau, ob die mangelhafte Qualität der Bilder an der doch schon in die Jahre gekommenen Casio exilim liegt oder doch daran, dass das großkotzige Naumburg nun endlich den "Welterbetitel" hat und die Cam einfach nicht in diese Richtung knipsen wollte... ;-))))Ich denke aber, für ihr Alter macht sie sich (also die Kamera, nicht die Stadt) noch mittelprächtig... ;-))))