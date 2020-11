Advent, Advent....

Erst eins,dann zwei,dann nix,dann schau ich doch mal nach ganz fix.Da gibt es einen Wackelkontakt.Da mach ich doch die Kerze nackt.Der ist's egal, sie lacht mich ausund scheint zu sagen: "Aus die Maus."Ihr fehlt Kontakt, wie vielen hier.Drum nehme ich sie ins Visier.Hab dann entdeckt, dass es so ist,dass ihr Kontakt fehlt - so ein Mist.Ich wollte ein Papier dazwischen schieben,das war doch nicht nach ihrem Belieben.Sie strotzte so vor Dunkelheit -und dann war ich bereit,ihr neue Energie zu geben.Ich hoffe, sie wird weiter leben. ;-)))Leider habe ich kein Bild, in denen alle "Viere" leuchten, aber das kommt nach. ;-)))Den Weihnachts-Advents-Teller habe ich danach gemacht.Auch hier gibt es sicher Verbesserungsvorschläge. ;-)