Vorstand des SoVD Bad Grund einmütig wiedergewählt

Bad Grund (kip) Wegen der Corona-Pandemie fanden keine Veranstaltungen des SoVD Bad Grund statt. Nachdem die corona-bedingten Hygienevorschriften geändert sind, sind Veranstaltungen wieder möglich. Zu einer der ersten Veranstaltung zählt die Jahreshauptversammlung (JHV) des SoVD Bad Grund im Schützenhaus im Teufelstal. Vorsitzender Harald Riedel freute sich besonders über den guten Besuch dieser Versammlung. Sein besonderer Gruß galt Ortsbürgermeister Holger Diener, dem Kreisvorsitzenden des SoVD-Kreisverband Osterode Frank Uhlenhaut und dem Vorsitzenden der Siedlergemeinschaft „Grüne Tanne“ Jürgen Knackstädt.Seit zwei Jahren fanden keine Jahreshauptversammlungen und sonstige Veranstaltungen statt, führte Harald Riedel aus. Aus diesem Grunde gab er seinen Rechenschaftsbericht und seinen Jahresrückblick für die Jahre 2019, 2020 und 2021. Der Vorsitzende erinnerte an die wenigen Vereinsaktivitäten, berichtete über die dennoch stattgefundene Vorstandsarbeit und über die durchgeführten Beratungen der Mitglieder. Nur gut, dass es ein Telefon gibt. So konnte der Kontakt mit den Mitgliedern aufrechterhalten werden. Auch den Kontakt anlässlich der Geburtstage der Mitglieder wurde gepflegt. Allerdings leider nicht durch persönliche Besuche.Harald Riedel versprach weitere Treffen und sonstige Veranstaltungen wieder durchzuführen, damit das gesellschaftliche Vereinsleben wieder stärker gepflegt werden kann. Zur Kreisgeschäftsstelle wurde per Post oder durch Einwurf in den Hausbriefkasten der Kreisgeschäftsstelle Kontakt gehalten. Dies war nicht optimal. Harald Riedel wünschte sich, dass sich derartiges nicht wieder wiederholt und die Zusammenarbeit mit dem Kreisverband Osterode im Interesse der Mitglieder wieder verbessert wird. Dem Kreisverband wurden Anregungen übermittelt. Vorsitzender Riedel betonte, dass die ehrenamtlich Tätigen sich gern für ihre Mitglieder einsetzen, aber es kann nicht die Verbandsarbeit nur von ehrenamtlich Tätigen geleistet werden. Die Fusion einzelner Ortsverbände ist das Ergebnis dieser Verbandsarbeit. Immer häufiger finden sich keine Kandidaten für die ehrenamtliche Arbeit vor Ort.Die zügig durchgeführten Vorstandswahlen brachten folgendes Ergebnis: Harald Riedel, Vorsitzender, Elke Braatz, stellvertretende Vorsitzende, Renate Görlitz, Kassenwartin, Marion Knackstädt, Schriftführerin, und Jürgen Knackstädt, Beisitzer.In seinem Grußwort unterrichtete Kreisvorsitzender Frank Uhlendorff die anwesenden Mitglieder über die Arbeit der Kreisgeschäftsstelle, über Änderungen in der Sozialgesetzgebung und über sonstige Veränderungen, die die Mitglieder betreffen.Ortsbürgermeister Holger Diener dankte dem SoVD-Vorstand für seine geleistete erfolgreiche ehrenamtliche Arbeit und für das gute Miteinander. Auch er wünschte allen ehrenamtlich Tätigen erfolgreiches Wirken und dass die corona-bedingten Zwangspausen keine allzu großen Lücken in der Verbandsarbeit hinterlassen haben.Monatlich tragen bei Wind und Wetter Ehrenamtliche die Verbandszeitung aus. Mit Dankesworten überreichte Vorsitzender Harald Riedel an Harri Milas, Renate Görlitz, Marion Knackstädt, Evi Schulz und Manfred Bügling ein kleines Präsent.Vorsitzender Harald Riedel ging auf den mörderischen Krieg in der Ukraine ein und informierte, dass in der Bergstadt über 20 aus der Ukraine geflüchtete Erwachsene und Kinder eine Unterkunft bei verschiedenen Privatpersonen gefunden haben. Eine spontan durchgeführte Spendensammlung wird der Vorsitzende der Helferorganisation vor Ort überreichen.Mit einem leckeren Imbiss klang die nach zwei Jahren wieder mögliche Jahreshauptversammlung des SoVD aus.FotoBG 456 SoVD MitgliederAn einem langen Tisch wohnten die Mitglieder der Jahreshauptversammlung bei.BG 461Mit Dankesworten überreichte Vorsitzender Harald Riedel an die Austräger der Verbandszeitschrift Harri Milas, Renate Görlitz, Marion Knackstädt und Manfred Bügling ein Präsent. (vlnr)